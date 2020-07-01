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七一移交酒會致詞 林鄭月娥哽咽：感謝中央信任

香港特首林鄭月娥（圖左）在慶祝回歸酒宴會上致詞時指稱，「訂立《港版國安法》踏出歷史性的一步」，她還一度激動哽咽，感謝中央對她的信任。（彭博）

香港特首林鄭月娥（圖左）在慶祝回歸酒宴會上致詞時指稱，「訂立《港版國安法》踏出歷史性的一步」，她還一度激動哽咽，感謝中央對她的信任。（彭博）

2020-07-01 21:55:15

〔即時新聞／綜合報導〕《港版國安法》在昨晚（6月30日）經香港政府刊憲實施後，全港各地今天（7月1日）出現抗議人群；另一方面，今天也是香港主權從英國政府移交到中共當局的第23周年，香港特首林鄭月娥在慶祝回歸酒宴會上致詞時指稱，「訂立《港版國安法》踏出歷史性的一步」，反映北京當局在香港經歷一年暴亂後，決心恢復香港穩定；致詞途中她還一度激動哽咽地說，「我十分感謝中央一直對我的信任」。

綜合外媒報導，林鄭月娥致詞時表示，去年6月以來，香港社會飽受「暴徒」的破壞，經濟民生受到重大影響；她指出，《港版國安法》是香港走出困局丶從亂到治的轉機，港府會竭盡所能，負起實施《港版國安法》的主體責任，會盡快與國安公署合作，建立完全國家安全的機制。

致詞途中，林鄭月娥一度哽咽指出，「過去一年，是我40年公務生涯中最嚴峻的考驗」，面對個人前所未有的攻擊，感謝「中央政府對自己的信任與堅定不移的支持」，以及家人和同事對她的愛護；而後港府商務及經濟發展局局長邱騰華也老調重彈，強調「每個國家都有保護國家安全的法律，香港不應例外」，認為立法能予投資者更大信心。

今年的七一慶祝回歸酒宴會在港島灣仔的香港會議展覽中心舉行，然而港府基於防疫與保安風險上，「泛民派立法會議員及區議員都不獲邀請」，使今年的來賓人數大減3分之2，在酒會開始前的升旗典禮上，現場布置的大看板上還寫著「國家安全法 保一國兩制 還香港穩定」的標語；另外，往年皆由港府公營廣播機構《香港電台》負責的轉播工作，今年也罕見的交由無線電視（TVB）執行，據稱，因為《香港電台》自去年6月的反送中動起，屢屢遭指稱反政府，因此港府把轉播權交給其他媒體，更揚言未來可能會收回更多活動或節目製作權。

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