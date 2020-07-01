慶祝美墨加貿易協定成立 傳墨國總統下週赴美會川普

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）下週即將赴美與美國總統川普會面，慶祝「美墨加貿易協定（USMCA）」正式開始，圖為歐布拉多。（歐新社）

2020-07-01 14:22:56

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）下週即將赴美與美國總統川普會面，慶祝「美墨加貿易協定（USMCA）」正式開始，該協議將取代原本的北美自由貿易協定（NAFTA），歐布拉多亦曾公開呼籲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）出席，不過，加國政府至今仍為回應。

據《路透》報導，墨國政府消息來源指出，目前歐布拉多計畫7月8日至9日赴美與川普會面。歐布拉多先前表示，他將在7月1日後訪美，但並未公佈確切時間，墨國外交單位指出雙方正在溝通當中，預計7月4日之後才進行會面。

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《路透》指出，歐布拉多這次會面川普的目的，是為慶祝7月1日正式開始「美墨加貿易協定（USMCA）」，該貿易協定將取代26年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA），但是，歐布拉多與川普的會面，卻也引起墨國反彈聲浪，因為墨西哥人民不喜歡川普。

歐布拉多於4月提出訪美與川普會面的想法，消息一出，歐布拉多收到部分支持者與反對者的批評，而他也公開呼籲杜魯道出席，但加國消息來源卻指出，對於出訪行程，加拿大政府仍須評估健康層面後再決定，迄今仍未回應是否出席。

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