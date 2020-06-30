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聯合國籲勿簽反恐法案 菲國：杜特蒂政府關注人權

聯合國人權事務高級專員30日呼籲菲律賓總統杜特蒂（見圖）不要簽署反恐法案。（美聯社）

聯合國人權事務高級專員30日呼籲菲律賓總統杜特蒂（見圖）不要簽署反恐法案。（美聯社）

2020-06-30 21:54:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓國會近期通過反恐法案，9日送進菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）辦公室，只待他簽署。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今（30）日呼籲杜特蒂不要簽署，強調法案可能對人權及人權工作產生寒蟬效應。

綜合媒體報導，巴舍萊在聯合國人權理事會第44屆會議說，反恐法案「令我們更加擔憂法案會模糊批評主義、犯罪及恐怖主義的差別。」她說，「法案會對人權及人權工作產生寒蟬效應，阻礙了對脆弱及邊緣社群的支援。」

她敦促菲律賓總統不要簽署法令，立即開始廣泛磋商討論擬訂草案，「這樣能有效預防及反制暴力極端主義。但其中應包含一些保護措施，防止法案遭誤用，迫害參與和平批評及倡議的民眾。」

菲律賓司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）在會中表示，尊重人權在菲律賓已長期深根發展，他也說，「人權是杜特蒂政府的關注焦點議題，杜特蒂政府致力於促進及提升1100萬菲律賓人的尊嚴。」

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）16日說，儘管遭受公眾批評及反對，杜特蒂傾向簽署法案。如果杜特蒂沒有簽署或否決，反恐法案仍會在7月9日生效。

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