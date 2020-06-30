NGO指「反毒戰爭」殺了122兒童 要求聯合國調查菲律賓

NGO報告指菲律賓的反毒戰爭導致122名兒童死亡。圖為菲律賓人在國際人權日的示威活動。（路透）

2020-06-30 17:21:43

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任以來積極掃毒，國際非政府組織昨（29）日公布的報告指出，截至2019年底，菲律賓有至少122名兒童在這場「反毒戰爭」中喪命。

綜合外媒報導，非政府組織「世界反酷刑組織」（World Organisation Against Torture，OMCT）與「兒童法律權利與發展中心」（Children's Legal Rights and Development Center，CLRDC）菲律賓分部昨日公布報告，紀錄2016年7月到2019年12月間，共122起兒童因反毒行動遇害的案例，年齡最小的僅1歲。

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報告指出，多數兒童是被警方或相關人士所殺，警方以兒童目睹、找不到真正目標等理由殺害兒童。根據報告預估，在菲律賓政府的反毒政策下，法外處決的總數可能高達2.7萬，其中只有一個案例中的相關警察被定罪。

人權團體預估，在杜特蒂的反毒行動中，非法的殺戮可能導致數萬人死亡，世界反酷刑組織也以研究報告為依據，再次呼籲聯合國人權理事會，針對杜特蒂的行為進行獨立調查。人權組織也呼籲聯合國理事會，像過去針對委內瑞拉和緬甸暴行一樣，下令對菲律賓做進一步的調查。

菲律賓政府則堅決否認侵犯人權的指控。

世界反酷刑組織秘書長斯塔伯洛克（Gerald Staberock）表示，包括今年的7起兒童謀殺案，這些數字僅僅是冰山一角，除了組織能記錄和查核的案件，菲律賓可能有更多的兒童遇害。

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