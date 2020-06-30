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祖先殘暴殖民剛果 比利時國王「深切遺憾」但未道歉

2020-06-30 20:08:26
美國非裔男子佛洛伊德之死引起反種族歧視浪潮，比利時前國王利奧波德二世（Leopold II）在殖民剛果期間的殘暴歷史被翻出，銅像紀念碑等被潑漆。（歐新社）

美國非裔男子佛洛伊德之死引起反種族歧視浪潮，比利時前國王利奧波德二世（Leopold II）在殖民剛果期間的殘暴歷史被翻出，銅像紀念碑等被潑漆。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德之死引起反種族歧視浪潮，比利時前國王利奧波德二世（Leopold II）在殖民剛果期間的殘暴歷史因此被翻出。對此，比利時現任國王菲利普（Philippe）在剛果民主共和國建國60週年這天，致信該國總統表達「深切遺憾」。

綜合外媒報導，比利時從19世紀開始殖民這個中非國家，直到1960年的剛果民主共和國獨立為止。在比利時殘暴殖民統治期間，有數百萬非洲人死亡。

最近幾週，比利時有大批民眾上街將前國王利奧波德二世的銅像紀念碑潑紅漆、蓋布袋，要求移除其雕像的呼聲高漲。據信，在利奧波德二世在位期間，有超過1000萬非洲人死亡。

身為利奧波德二世的後裔，比利時現任國王菲利普在今日民主剛果建國60週年時，致信給該國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。這是比利時君主首次正式對殖民期間發生的事情表達懊悔，但並未道歉。

比利時現任國王菲利普（Philippe）在剛果民主共和國建國60週年這天，致信該國總統表達「深切遺憾」。（法新社）

比利時現任國王菲利普（Philippe）在剛果民主共和國建國60週年這天，致信該國總統表達「深切遺憾」。（法新社）

這封信也發布給比利時媒體，菲利普在信中讚揚兩國之間的「特殊夥伴關係」，但他說，在他們的歷史有一段「痛苦的經歷」，殖民時間造成了痛苦和屈辱。

他表示，「我對過去的這些創傷表示最深切的遺憾，現在我們社會中仍然存在的歧視，使這種痛苦又再度出現。」他將繼續對抗所有形式的種族主義，並鼓勵議會提出反思，以讓集體回憶最終得到安撫。

比利時是君主立憲制國家，這意味著菲利普的聲明，事先與首相威爾梅斯（Sophie Wilmès）的政府達成共識。

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