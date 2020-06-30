為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

逃出委內瑞拉卻躲不過病毒 一家14口全染疫

44歲的威爾默．耶南德茲（Wilmer Hernandez） 臉上罩著氧氣罩，躺在狹窄的家中，15歲的女兒在一旁照顧。（法新社）

44歲的威爾默．耶南德茲（Wilmer Hernandez） 臉上罩著氧氣罩，躺在狹窄的家中，15歲的女兒在一旁照顧。（法新社）

2020-06-30 13:26:15

〔中央社〕兩年前從委內瑞拉搬到秘魯的耶南德茲一家14口，原本滿心期待認為好日子即將到來，不料新型冠狀病毒殘酷粉碎他們的夢想，老祖父染疫不治後，全家人也跟著一個一個罹病。

法新社報導，44歲的威爾默．耶南德茲（Wilmer Hernandez）躺在首都利馬（Lima）南部狹窄的家中，臉上罩著氧氣罩，氣喘吁吁地說：「我的人生似乎逐漸消逝。」

夢想粉碎 父親節痛失親人

他63歲父親老耶南德茲（Wilmer Arcadio Hernandez）本月21日父親節當天，不敵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝。世界多國是在6月的第三個星期日慶祝父親節。

威爾默37歲妻子、擔任護理師的狄加度（Ruth Delgado）說：「我丈夫把氧氣讓給父親用，但很不幸，他已病得太重。」

疫情爆發前，秘魯是拉丁美洲成長最快速的經濟體之一；反觀委內瑞拉經濟崩盤，促使80多萬人出逃，只求能過著更好的生活，而耶南德茲一家是其中之一。

跟大多數的人一樣，他們經由陸路，行經哥倫比亞與厄瓜多抵達秘魯。

耶南德茲一家以巴士當作交通工具，14口人包括威爾默夫妻、9名子女、老耶南德茲與孩子們的其中兩位叔伯。

好日子不長久 人生一夕變色

在委內瑞拉西部城鎮巴基西梅托（Barquisimeto）老家，威爾默以擔任街頭樂隊主唱維生，在各大派對與公司活動中表演。

到了利馬，威爾默與其中一個兒子繼續在街頭演奏，其他成年家庭成員則以開計程車或在街頭擺攤維生。

他們在利馬一處公墓附近的貧困街區租了一棟3層簡陋磚屋，移居國外的日子其實並不錯，原本還以為會一步步更上層樓，沒想到爆發疫情，生活一夕之間出現改變。

狄加度告訴法新社：「從篩檢結果來看，我們之中只有6人染疫；但如果從症狀來看，我們全都是陽性反應，從最小的6歲女孩到年紀最大染疫不治的公公，無人能倖免。」

「慢慢的，孩子們都病倒了。他們一個接一個染疫，家中一切全都改觀。現在最虛弱的是我的丈夫。」

秘魯約有28萬人感染病毒，迄今死亡病例累計超過9000例，是繼巴西之後，拉丁美洲疫情第2嚴重的國家。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
缺乏可信的疫情資訊 哥倫比亞總統：委國是公衛的定時炸彈
2020-06-27 10:18

缺乏可信的疫情資訊 哥倫比亞總統：委國是公衛的定時炸彈
委內瑞拉瘋狂通膨 雞蛋價格等同每月基本工資
2020-05-01 13:19

委內瑞拉瘋狂通膨 雞蛋價格等同每月基本工資
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
回不了家...委內瑞拉移民開巴士佔領波哥大高速公路
2020-04-30 10:45

回不了家...委內瑞拉移民開巴士佔領波哥大高速公路
武漢肺炎》石油短缺順便防疫 傳委內瑞拉竟下令對民眾「斷油」
2020-03-22 17:16

武漢肺炎》石油短缺順便防疫 傳委內瑞拉竟下令對民眾「斷油」
國際今日熱門
2020-06-29 15:11

泰國鱷魚瘦到有如肉乾 專家︰已非首例 一解剖都是塑膠垃圾

2020-06-29 15:35

上月發生漏油事件 俄羅斯礦業被爆北極苔原偷排廢水

2020-06-29 14:56

巴基斯坦證交所遭襲釀5死7傷 4武裝分子也被擊斃

2020-06-29 15:53

軍情動態》共軍7月南海演習 美軍再度雙航艦演習互尬

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播