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武漢肺炎》北京10萬大學師生全面核酸檢測 今晚24點前完成

北京「全面檢測」高校10萬師生。圖為北京實驗室的工作人員。（美聯社）

北京「全面檢測」高校10萬師生。圖為北京實驗室的工作人員。（美聯社）

2020-06-28 15:58:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京「新發地批發市場」爆發的第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，根據官方公告，自11日0時截至27日24時，北京累計病例已達311例，尚無人出院。中媒報導，自昨（27日）起，北京高校（大學）10萬餘名師生陸續接受檢測，將於今（28日）晚24點前完成並得出結果。

根據《人民日報》報導，中國國家衛生健康委醫政醫管局昨起在北京市教工委協調配合下，組織20家醫療機構，對北京近百所大學師生展開核酸檢測，並可根據需要出具離京檢測報告。據悉，此次檢測對象是所有在校員工和在校學生，大約10萬餘人，預計於今（28日）晚24點前完成檢測並得出結果。

對此，中國網友紛紛表示，「做好隔離安全距離比核酸檢測靠譜多了，14天過去了還陸續有病例，早說明有漏檢和交叉感染了，核酸的意義只是可以出京了」、「本來沒事，聚集做核酸出事了，學校也不給開證明」、「昨天全校師生、後勤、家屬集合在一起測，比趕廟會都熱鬧，這個聚集程度，真是怕啊」，還有人指出，「免費的不給報告，很多要離京的還得自費再做一次」、「看出來教育不公平了，一個北京市就有近百所高校」。

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