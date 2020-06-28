大馬拿督富豪遭綁架勒索不成慘遭撕票 屍體被丟路旁草叢裡

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2020-06-28 12:47:58

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名「拿督斯里」（Datuk Seri）印度裔房產富豪阿魯姆幹（Arumugam），本月10日於公園慢跑時，被歹徒綁架，綁匪向親屬開價5000萬新幣（約10.5億台幣），不過，贖金還沒有支付，17天後，昨天（27日）警方就在一個草叢中發現這名富豪的屍體，屍體已經潰爛，明顯死亡多日，警方已經逮捕了7名綁匪嫌犯。

綜合媒體報導，阿魯姆幹是在雪蘭莪州斯里白沙羅鎮（Bandar Sri Damansara）的一個公園慢跑時，遭到綁架，當天，家人就報警求助，警方調查，歹徒並沒有將阿魯姆幹送到太遠的地方，而是匿藏在雪蘭莪州要萬撓雙溪布雅一間角頭間單層排屋內，雖然勒索贖金，但疑似在3~4左右就將人殺害，隨後將屍體棄在八丁燕帶一個距離馬路200米的斜坡草叢處。

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警方深入調查，先後在雪蘭莪州逮捕了7名嫌疑犯，包括巫裔、印裔與1名孟加拉籍在内的男疑犯，平均年齡約在30至50歲，據綁匪承認，該名死亡富豪是與主嫌認識，但富豪死亡原因及綁匪的作案動機都要進一步調查。

不過據馬國媒體追蹤，55歲的阿魯姆幹是位地產大亨，5年前曾大做50歲生日，當時，宴會賓客中不乏名模，他也是拿督級富商的兒子，當場送出一部價值約300萬令吉（約2100台幣）的勞斯來斯房車，轟動富豪圈。

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