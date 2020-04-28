大逆轉！挪威女遭綁架失蹤案 富豪夫涉謀殺今被捕

時年68歲的安妮·伊麗莎白·哈根於2018年10月在家中莫名消失。（歐新社）

2020-04-28 22:59:52

〔即時新聞／綜合報導〕挪威一名富豪的妻子在2018年於家中被綁架，綁匪還索要900萬歐元贖金，要求以虛擬加密貨幣「門羅幣」支付，案件經一年半調查後大逆轉，警方宣布，她的丈夫因涉嫌謀殺妻子在今（28）日被捕。

《路透》報導，時年68歲的安妮·伊麗莎白·哈根（Anne-Elisabeth Hagen）於2018年10月在家中莫名消失，據當地媒體報導，哈根家族曾收到綁匪索要贖金以交換她獲釋的要求。由於在挪威，綁架和謀殺案都很罕見，因此當警方去年1月首度公布這項案件的消息後，國內外都相當關注。

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案情如今出現驚人進展，挪威警方今日表示，已逮捕了她的丈夫、商人湯姆·哈根（Tom Hagen）。警方律師艾瑞克森（Aase Kjustad Eriksson）在記者會上說，「經過18個月的調查，警察到了可以懷疑湯姆·哈根謀殺或策劃謀殺的地步。」

也出席記者會的督察布羅斯克（Tommy Broeske）說，「沒有綁架發生、沒有真的談判對手或真的談判，這些跡象讓調查人員決定逮捕行動。」。

據挪威媒體報導，湯姆·哈根週二早上在上班途中被捕。據挪威商業雜誌Kapital估計，他的淨資產約為2億美元（約新台幣60億元）。

據挪威媒體報導，湯姆·哈根週二早上在上班途中被捕。（歐新社）

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