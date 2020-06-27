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看女子直播狂打手槍受傷！ 男子告串流平台索賠7.5億

美國一位性成癮男子埃斯塔維約近日向法院控告串流平台「Twitch」，指控其網站上的女性直播主衣著暴露，害他每天手淫多次，導致陽具受傷，要求新台幣7.5億元的賠償，最後慘遭平台方回嗆「無聊」。（圖擷取自Twitch）

美國一位性成癮男子埃斯塔維約近日向法院控告串流平台「Twitch」，指控其網站上的女性直播主衣著暴露，害他每天手淫多次，導致陽具受傷，要求新台幣7.5億元的賠償，最後慘遭平台方回嗆「無聊」。（圖擷取自Twitch）

2020-06-27 22:38:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位性成癮男子埃斯塔維約（Erik Estavillo）近日向法院控告串流平台「Twitch」，指控其網站上的女性直播主衣著暴露，害他每天手淫多次，導致陽具受傷，要求2500萬美元（約新台幣7.5億元）的賠償，最後慘遭平台方回嗆「無聊」。

綜合媒體報導，家住舊金山的埃斯塔維約自稱是一位性成癮患者，他在15日向法院遞交一份56頁的狀書，控訴亞馬遜旗下的「Twitch」遊戲影音平台未管控性暗示內容，致使他在觀看女性玩家直播後，經常自慰好幾次，因而造成陰莖紅腫、破皮、流血和輕度感染，還必須使用含抗生素成分的藥膏防止壞死。

埃斯塔維約的狀書指出，由於「Twitch」的演算法設計，讓他無法跳脫性暗示的內容，導致性成癮症狀加重，他並稱自己曾在電腦螢幕上射精，引發起火及住處公寓全棟停電，要求平台方禁止登載他列出的實況主名單，以及7.5億元賠償金。

根據《紐時》報導，針對埃斯塔維約向法院提交的索賠指控，「Twitch」發言人僅回應表示，「這個說法是無聊，而且毫無根據」。據悉埃斯塔維約過去曾告過微軟、索尼、任天堂和暴雪娛樂等多間公司，但都以失敗告終。

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