超高級反串！ 中國學生報刊病毒詩「洗腦」 網友一看全笑翻

中國《中學生導報》近日刊登新詩《新冠病毒終於哭了》，直指武漢肺炎病毒由美國傳到中國，但台灣網友發現，這其實是高級反串。（圖擷取自PTT）

2020-04-29 00:25:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，中國政府趁機加強「大外宣」，大舉向各國出口醫療物資來塑造抗疫有成的好形象。而中國發行量最大的中學生報紙《中學生導報》，近日刊登一首「新冠病毒終於哭了」的詩作，想藉此洗腦學生，沒想到台灣網友一看全笑翻，驚呼內容根本是「高級反串！」

《中學生導報》這首《新冠病毒終於哭了》新詩的內容為：「我要走了，我要回美國去，回到美國我就到家了...真後悔到中國來，在這裏我實在是混不下去了。中國的山太多，什麼火神山、雷神山、鍾南山...；中國政府太狠，說封城就封城；中國白衣天使太玩命，急着逆行，前仆後繼，實在太厲害啦！」

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這首看似吹捧中國政府防疫有成的詩作在中國引發熱議，但PTT網友卻發現，這首詩作「倒著唸」竟然也可以，而且表達的意思竟完全相反，「實在太厲害啦！急着逆行，前仆後繼，中國白衣天使太玩命，說封城就封城，中國政府太狠；什麼神山、雷神山、鍾南山...中國的山太多，在這裏我實在是混不下去了；真後悔到中國來，回到美國我就到家了...我要回美國去，我要走了。」把「標題『新冠病毒哭了』改成『中國人哭了』，然後再重新看一遍，又別有一番風味」。

其他網友見狀全笑翻，紛紛留言「這作者是人才」、「實在太厲害啦」、「高級反串」、「超級神反串 我快笑死」、「XD太厲害了我的國」、「倒著唸好屌XDDDD」、「給標題跟倒著念都好屌 笑死」、「神人解詩」、「倒著唸超順，這篇其實根本是反串文嗎」。但也有人擔心「作者是不是要消失了」、「完了 我們懷念他」、「不要害作者啦」。

而這首詩作也引發中國內部反彈，紛紛批評這首詩在「荼毒青少年」、「這可比《方艙醫院真神奇》還令人可怕」，還有中國網友直言，「真的愛國就盡快與民粹劃分界限」。

《中學生導報》編輯部眼看苗頭不對緊急發聲明表示，近期發現網上轉發由以「2020年時政熱點命題預測」為題出刊一期中學生導報，並指經調查後是「盜用我報刊號，冒用我報名稱的非法行為」，並強調受疫情影響，《中學生導報》在今年沒有出版任何有關高考的專版、專刊。

《中學生導報》為中國官方統一發行的教育類刊物，列為國家二級刊物之一，同時是目前教育類報章雜誌的最高級別刊物。

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《中學生導報》編輯部28日急忙發聲明撇清責任，表示「盜用我報刊號，冒用我報名稱的非法行為」。（圖擷取自PTT）

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