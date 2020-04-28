武漢肺炎》疫情較歐洲他國和緩 葡萄牙將解除緊急狀態

警察在緊急狀態期間於葡萄牙阿爾加發匝道執行勤務。（歐新社）

2020-04-28 23:58:21

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙武漢肺炎疫情較歐洲他國和緩，葡國總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）28日宣布自5月2日解除緊急狀態，葡國決定讓各邦自決如何讓民眾返回辦公室；旅遊業則推標章度過困境。

綜合外電報導，葡國總統德索薩仍請國人保持警戒，解除緊急狀態不代表葡國武漢肺炎疫情爆發已告終結，他也強調經濟復甦可能緩慢且逐漸進步。

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他說：「在這個新的階段，葡國人民都知道遏阻武漢肺炎疫情散布相當重要，所以我們必須一步一步來，持續改善目前情況。」

葡萄牙政府已向專家請益如何幫助葡萄牙人回到辦公室，專家建議由各個地區自行評估可鬆綁程度，可優先考慮武漢肺炎確診人數最少的地區，如：阿爾加發（Algarve）及阿連特茹（Alentejo）地區。

阿爾加發旅遊局也推行「乾淨及安全」標章，有在葡萄牙全國旅遊機關（ANT）名單內的旅遊公司，可向當地旅遊局申請，獲得標章表示該旅行社通過政府為防疫而施行的清潔及公共衛生查核標準。

葡萄牙累計2萬4027人感染武漢肺炎，928人死亡。該國自3月18日宣布全國進入緊急狀態。

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