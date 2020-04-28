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    武漢肺炎》美智庫：仍有近1400萬人領不到失業救濟

    美國經濟政策研究所今日指出，除2650萬名已申請救濟者外，美國有高達890萬至1390萬符合資格者，無法或尚未登記該系統，顯示疫情對美國經濟社會的嚴重衝擊。圖為美國衛生人員為街友採樣檢疫。（法新社）

    美國經濟政策研究所今日指出，除2650萬名已申請救濟者外，美國有高達890萬至1390萬符合資格者，無法或尚未登記該系統，顯示疫情對美國經濟社會的嚴重衝擊。圖為美國衛生人員為街友採樣檢疫。（法新社）

    2020-04-28 22:44:28

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創全球，美國經濟政策研究所（EPI）今（28）日公布網路調研結果顯示，美國除了2650萬已申請失業救濟的民眾外，更有高達890萬至1390萬符合資格者無法或尚未登記該系統，凸顯出疫情對美國經濟社會的衝擊比表面更為嚴重。

    《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎肆虐北美，美國非營利無黨派左翼智庫「經濟政策研究所」今（28）日公布網路調查研究結果顯示，除原已申請失業救濟的2650萬人外，美國符合救濟資格的公民中，每10人就有3至4人無法登記，另2人尚未提出申請。

    研究負責人澤伯爾（Ben Zipperer）指出，這項數據意味著美國有額外890萬至1390萬人無法或尚未進入失業。對此，他說：「我們可以從結果看出符合資格且應申請的民眾，在需要的時候無法獲得幫助。」

    部分失業人士更表示，州政府因申請人數過多，電話線路、網站皆被塞爆，完全無法聯絡使用。佛州奧蘭多一名48歲的商店員工休斯（Jim Hewes）即指出，他被迫休無薪假已逾2週，期間完全無法連上救濟登記網頁。

    休斯說：「這真的很令人痛心，工作了這麼多年，但當你真正需要幫助的時候，卻什麼都拿不到。」他補充道，自己已經在本（4）月9日寄出紙本申請，至今沒有收到回音。休斯甚至質疑，此救濟系統「做的這麼複雜，就是要讓人失敗灰心，最後放棄」。

    據悉，EPI這項調查一共獲得24607個成人網路使用者樣本，抽樣誤差在正負1%之間。美國疫情爆發以來，迄今已傳出逾98.8萬例確診，其中超過5.6萬人死亡。外媒日前報導，美國累計申請失業救濟者已超過2650萬人。

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