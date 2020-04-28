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武漢肺炎》不讓疫情影響女兒18歲生日願望...暖爸為她造「酒吧」

北威爾斯 （North Wales）有個爸爸為了能在居家隔離期間完成女兒「18歲生日到酒吧喝一杯」的願望，將自家庭院的倉庫秘密改建成一間鄉村風酒吧，生日當天，全家人都在「酒吧」共度美好的夜晚。（圖擷取自推特） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

北威爾斯 （North Wales）有個爸爸為了能在居家隔離期間完成女兒「18歲生日到酒吧喝一杯」的願望，將自家庭院的倉庫秘密改建成一間鄉村風酒吧，生日當天，全家人都在「酒吧」共度美好的夜晚。（圖擷取自推特） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2020-04-28 22:11:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續蔓延，英國至今尚未解除「居家令」，北威爾斯（North Wales）有個爸爸為了能在居家隔離期間完成女兒「18歲生日到酒吧喝一杯」的願望，將自家庭院的倉庫秘密改建成一間鄉村風酒吧，生日當天，全家人都在「酒吧」共度美好的夜晚。

據英國《NorthWalesLive》報導，北威爾斯弗林特郡（Flintshire）一名爸爸威爾（Will Davies）為了替女兒實現18歲生日願望，將庭院中的倉庫秘密改建成一間鄉村風酒吧。

威爾表示，他的女兒埃莉諾（Eleanor）從14歲起就很期待18歲生日到來，而她的18歲生日願望就是「和爸爸一起到酒吧喝一杯」，但因疫情影響，這個平凡的願望卻變得難以達成，埃莉諾也已經準備好平淡度過18歲生日。

眼看女兒的生日即將到來，威爾日夜趕工，將庭院中的倉庫祕密改建成一間木造鄉村風酒吧，裡面不僅有吧台，還有各式酒類、飲品及零食，還翻出多年前買的酒吧招牌掛在門邊。

萬事俱備後，威爾在埃莉諾生日當天告訴女兒「我們出去玩吧」、「我真的很想去酒吧」，埃莉諾則一直勸說他打消念頭，直到威爾帶她前往「酒吧」時，她興奮得當場尖叫，最後全家人也在酒吧裡小酌、玩撲克牌，並於10點「回家」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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