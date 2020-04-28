揭金正恩神秘綠皮火車！龍蝦美酒饗宴 還有美女伴左右

北韓領導人金正恩在去年4月搭乘綠皮火車前往俄羅斯。（美聯社資料照）

2020-04-28 15:38:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤成謎，關於金正恩健康傳言四起，日前有衛星照片拍到疑似是金正恩專用列車，停靠在位在元山的金家度假村。事實上，金正恩家族的「神秘綠皮火車」向來備受注目，據悉，車上不僅配有現代通訊設備，且曾搭過該車的俄羅斯官員也透露，上面不僅有各式豪華菜餚供享用，在前領導人金正日感到無聊時，還有「美女列車員」相伴左右哄他開心。

位於美國華府的北韓研究機構「北緯38」在25日發布一份報告指出，一台可能屬於金正恩的專屬列車於本月21日至23日停靠在北韓東部元山的「領導站」，該車站過去以來僅供金氏家族使用。

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《紐約時報》曾報導關於金家專屬綠皮火車內部秘辛。報導指出，這列火車有21節綠皮車廂，車窗上的有色玻璃可以防止外人窺探，且每節車廂都是防彈等級的外裝，因此重量比一般車廂更重，駕駛速度更慢，估計列車最高速度僅時速60公里。

有傳言稱，金正日因為害怕搭乘飛機，多會選擇火車作為通行方式，車上除了配備現代通訊設備，還有一群工作人員隨時待命。

此外，曾多次訪問北韓的俄羅斯前外交官普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）也透露，列車上有各國料理可供享用，在他的回憶錄《東方快車》（Orient Express）中也指出，火車在前往俄羅斯的途中，金正日要求工作人員把活龍蝦等食材運上車，還有一箱箱來自巴黎的波爾多與勃艮第葡萄酒。

報導也稱，金正日也會在無聊時，叫來一群美女列車員相伴左右，要她們用朝鮮語和俄語為她唱歌，哄他開心。不過金正恩在列車上的娛樂為何，至今仍是個謎，只知道金正恩的胃口比他父親好；據說，金正恩更喜歡瑞士奶酪、水晶香檳和軒尼詩白蘭地。

曾經到過北韓採訪的美國《CNN》記者雷普利（Will Ripley）也指出，金正恩喜歡搭飛機或開車前往元山，快速又方便，而且當他身體健康時，甚至會自己開飛機去元山，通常只會在非常正式的行程，才會搭乘專用列車。

不過雷普利也指出，金正日當年就是死在這列專車上，北韓當局也以相當隆重的方式將金正日的遺體送回平壤。

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北韓金氏家族專屬綠皮火車外觀。（美聯社資料照）

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