為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

揭金正恩神秘綠皮火車！龍蝦美酒饗宴 還有美女伴左右

北韓領導人金正恩在去年4月搭乘綠皮火車前往俄羅斯。（美聯社資料照）

北韓領導人金正恩在去年4月搭乘綠皮火車前往俄羅斯。（美聯社資料照）

2020-04-28 15:38:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤成謎，關於金正恩健康傳言四起，日前有衛星照片拍到疑似是金正恩專用列車，停靠在位在元山的金家度假村。事實上，金正恩家族的「神秘綠皮火車」向來備受注目，據悉，車上不僅配有現代通訊設備，且曾搭過該車的俄羅斯官員也透露，上面不僅有各式豪華菜餚供享用，在前領導人金正日感到無聊時，還有「美女列車員」相伴左右哄他開心。

位於美國華府的北韓研究機構「北緯38」在25日發布一份報告指出，一台可能屬於金正恩的專屬列車於本月21日至23日停靠在北韓東部元山的「領導站」，該車站過去以來僅供金氏家族使用。

《紐約時報》曾報導關於金家專屬綠皮火車內部秘辛。報導指出，這列火車有21節綠皮車廂，車窗上的有色玻璃可以防止外人窺探，且每節車廂都是防彈等級的外裝，因此重量比一般車廂更重，駕駛速度更慢，估計列車最高速度僅時速60公里。

有傳言稱，金正日因為害怕搭乘飛機，多會選擇火車作為通行方式，車上除了配備現代通訊設備，還有一群工作人員隨時待命。

此外，曾多次訪問北韓的俄羅斯前外交官普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）也透露，列車上有各國料理可供享用，在他的回憶錄《東方快車》（Orient Express）中也指出，火車在前往俄羅斯的途中，金正日要求工作人員把活龍蝦等食材運上車，還有一箱箱來自巴黎的波爾多與勃艮第葡萄酒。

報導也稱，金正日也會在無聊時，叫來一群美女列車員相伴左右，要她們用朝鮮語和俄語為她唱歌，哄他開心。不過金正恩在列車上的娛樂為何，至今仍是個謎，只知道金正恩的胃口比他父親好；據說，金正恩更喜歡瑞士奶酪、水晶香檳和軒尼詩白蘭地。

曾經到過北韓採訪的美國《CNN》記者雷普利（Will Ripley）也指出，金正恩喜歡搭飛機或開車前往元山，快速又方便，而且當他身體健康時，甚至會自己開飛機去元山，通常只會在非常正式的行程，才會搭乘專用列車。

不過雷普利也指出，金正日當年就是死在這列專車上，北韓當局也以相當隆重的方式將金正日的遺體送回平壤。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

北韓金氏家族專屬綠皮火車外觀。（美聯社資料照）

北韓金氏家族專屬綠皮火車外觀。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
準備金正恩葬禮？衛星照曝平壤正建大型閱兵式建築
2020-04-28 11:35

準備金正恩葬禮？衛星照曝平壤正建大型閱兵式建築
金正恩搭「專車」赴元山？CNN記者：金正日遺體就用火車運送...
2020-04-26 15:34

金正恩搭「專車」赴元山？CNN記者：金正日遺體就用火車運送...
金正恩行蹤超神秘 「衛星照片」追蹤到他專屬列車停靠地點
2020-04-26 07:45

金正恩行蹤超神秘 「衛星照片」追蹤到他專屬列車停靠地點
北韓中國邊境有異狀！ 20多列車急停駛 疑與金正恩有關
2020-04-25 16:59

北韓中國邊境有異狀！ 20多列車急停駛 疑與金正恩有關
可抵砲彈襲擊 金正恩訪中捨飛機搭火車有玄機...
2018-03-28 11:09

可抵砲彈襲擊 金正恩訪中捨飛機搭火車有玄機...
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用
2018-03-27 22:49

北韓神秘列車 金氏家族一貫愛用
國際今日熱門
2020-04-27 23:45

武漢肺炎》台灣今再0確診！ 全球確診逾300萬 逾20萬人死亡

2020-04-27 18:25

軍情動態》歐洲6國空軍波羅的海聯演 加強協調能力

2020-04-27 17:09

促禁止中國留學生來美學習科學 美議員：只讓他們念文組

2020-04-27 16:55

金正恩沒死也沒生病？ 知名脫北正妹曝「神隱內幕」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播