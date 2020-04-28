準備金正恩葬禮？衛星照曝平壤正建大型閱兵式建築

北韓領導人金正恩出席父親金正日出殯儀式。（路透資料照）

2020-04-28 11:35:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日行蹤成謎，身體狀況也被外界猜測出狀況，甚至有傳言稱金正恩因手術失敗命危、腦死。雖然北韓並未證實該消息，但現在卻有衛星照片顯示，北韓正在修建大型閱兵式所需的臨時建築。外媒推測，北韓不太可能在武漢肺炎疫情下，無故舉行閱兵，並大膽猜測這可能是為了舉行金正恩的葬禮。

英國《太陽報》報導，從行星實驗室（Planet Labs）拍攝到的衛星照片來看，自從18日起，平壤便開始在進行建造用於軍事閱兵儀式的臨時建築。此外，照片也顯示在平壤東邊的美林閱兵訓練場，也建造了成排成列的臨時建築，可能那參加閱兵的士兵。

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北韓原本預計在今年1月時型閱兵儀式，但因為武漢肺炎疫情大流行被迫取消。報導指出，雖然北韓對外宣稱境內零確診，但在疫情大流行的情況下，也不會突然間舉行軍事閱兵儀式；也有人猜測這場閱兵，可能是為了舉行領導人的葬禮，就像2011年金正日去世時的場面類似。

金正恩的健康狀況一直是世人檢視的焦點，因為他不僅大菸大酒，而且還熱愛美食。在金正恩罕見缺席祖父金日成冥誕祭拜儀式後，更爆出他接受心血管手術後命危，甚至腦死。各種關於金正恩近況的猜測紛紛湧現，也有說法指出他在試射飛彈時意外重傷。

不過南韓政府堅稱，金正恩狀況正常，目前正停留在金家度假官邸的元山別莊。美國總統川普在美東時間27日也透露，他很清楚金正恩現在的狀況，但還不能說出口。

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前北韓領導人金正日出殯的閱兵儀式。（歐新社檔案照）

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