金正恩消失逾兩週 南韓政府官員透露北韓現況

金正恩近期行蹤成謎，南韓國會外交統一委員會針對此事作出討論。（路透）

2020-04-28 12:09:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩近期行蹤成謎，世界各國都十分關注，而南韓統一部長官金煉鐵今日在南韓國會外交統一委員會中指出，北韓媒體似乎有意暗示金正恩仍「正常施政」；外交部長康京和則表示目前在北韓內部尚未發現異常跡象。

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩自11日參加勞動黨政治局會議之後便消失在大眾面前，金煉鐵指出，北韓自11日以來曾多次報導金正恩施政消息，似乎有意暗示金正恩仍持續正常施政。金煉鐵表示，北韓媒體在21日報導金正恩為高齡者籌辦生日宴的消息、22日報導金正恩向敘利亞總統回電、26日關於三池淵市和27日有關元山市的報導也都是以金正恩名義進行的活動消息。另外，北韓媒體27日也報導金正恩針對南非自由日向南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）致賀電。

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外交部長康京和在委員會中也談及此事，她提到近期外媒有多則報導對金正恩的近況有所臆測，她對此不以為然，表示在北韓內部並未發現異常跡象，且北韓似乎持續致力於武漢肺炎防疫措施。康京和指出，目前北韓正值最高人民會議召開期間，南韓方面正密切注意與北韓對外政策是否有所變化。

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