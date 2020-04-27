武漢肺炎》全球確診數破300萬 台灣連2天0確診！

武漢肺炎疫情全球延燒，綜合各個疫情統計機構最新統計資料顯示，全球確診病例在27日晚上10點超過300萬例，死亡病例超過20萬人。（法新社）

2020-04-28 03:25:53

首次上稿 4/27 23:35

更新時間 4/28 03:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，綜合各個疫情統計機構最新統計資料顯示，全球確診病例在27日晚上10點超過300萬例，死亡病例超過20萬人，另有88.8萬多人康復。台灣連續兩天0確診、連續15天本土病例0新增，維持429例、6死。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態，目前全球累計確診人數已高達301萬6633例，累計死亡人數則有20萬6544例，另有88萬8551人康復。

目前美國累計確診人數為世界最多，總共有98萬8928例、5萬4881人死；西班牙位居第二，累計22萬9422例確診、2萬3521人死；義大利排名第三，累計19萬7675例、2萬6644死；法國排第四，累計16萬2100例、2萬2856死，德國則居於第五，累計15萬8142例、5985死。

亞洲確診數最多的國家是伊朗，累計9萬1472例、5806死亡；非洲確診數最多的國家是埃及，累計4534例、317死；大洋洲則是澳洲為確診數最多的國家，累計6720例、83死。另外，中國目前通報的累計確診病例達8萬2830例，死亡4633例。

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