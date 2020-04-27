武漢肺炎》美參議員葛蘭姆提3事嗆中國：做不到就等著制裁

中國政府近日持續被外媒爆出，不斷以外交和外宣向各國施壓，避免遭到國際社會聯合究責；對此，美國資深參議員葛蘭姆（見圖）在電視訪談列舉三件事，怒嗆中國必須做到以示負責，否則將面臨制裁。（資料照，美聯社）

2020-04-28 00:42:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球，中國政府近日持續被外媒爆出，不斷以外交和外宣施壓，避免遭到國際社會聯合究責；對此，美國資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在電視訪談列舉三件事，怒嗆中國必須做到以示負責，否則將面臨制裁。

綜合媒體報導，世界各國媒體相繼披露，中國不斷以大外宣向全球傳播假消息，藉此引導輿論甩鍋、自捧，轉移疫情責任，同時還對歐盟施壓威嚇，以及與美國、澳洲等國在外交上交鋒嗆聲。

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針對中國堅決否認負有疫情責任，美參議院司法委員會主席兼外交關係委員會成員葛蘭姆26日受訪表示，中國必須為所作所為付出代價，若美國沒有向其究責、索賠，會讓「我們感到羞恥」。

葛蘭姆指出，中國得要做到「三件事情」才算負責，首先必須全面配合美國的調查，包括病毒起源、武漢病毒研究所及病毒大流行的原因，接著關閉所有販售野生動物的市場，還有徹底改變「維穩」壓制的行為，如釋放異議份子、讓香港享有自由民主等。

根據《福斯新聞》報導，葛蘭姆在訪談中強調，如果中國做不到這三件事，美國應實行制裁隔離中國，並對中國採取強硬立場，如停止發放中國學生、官員、企業的簽證，限制中國籍人士入境，禁止中國企業在美國投資等，甚至取消美國的對中債務，以及向中國商品徵收「大流行病關稅」，直到中共改變做法。

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