武漢肺炎》抗疫出奇招 印度村莊發「傘」助保持社交距離

傘現在成了印度人的抗疫利器，幫助保持社交距離。圖為印度波帕爾市（Bhopal）女警官撐傘巡邏。（歐新社）

2020-04-27 23:56:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎疫情嚴峻，27日是封城令第34天，印度喀拉拉邦（Kerala）一個村莊分發了1萬支以上的傘給民眾，以「傘距」幫助民眾保持社交距離，該村莊人口約5萬人。

綜合外電報導，傘通常被用來擋雨和防曬，但現在成了印度人的抗疫利器。印度喀拉拉邦阿勒皮（Alappuzha）的坦納穆康（Thannermukkom）村決定發放1萬支以上雨傘予民眾，希望藉由撐傘與他人產生1公尺以上的距離。

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當地村民代表大會主席久堤（PS Jyothi）說，「我們希望武漢肺炎烏雲能夠很快清除，但現在夏天以及即將來臨的雨季，我們可以通過撐傘來保持社交距離」。

當局分配6000支傘給當地消除貧窮任務組織，2000支傘給該地鄉村雇用保證計畫的工人。其他民眾可以付錢借傘，當局會補貼一定費用，真的沒錢買傘的人會獲得當局直接贊助。

喀拉拉邦是印度第1個出現武漢肺炎確診病例的行政區，目前有458人確診感染武漢肺炎，4人死亡。印度迄今有2萬7977人罹患武漢肺炎，其中884人死亡。

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