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未成年好騙？ 防彈少年團粉絲遭詐100萬韓元

近期韓國調查發現，網路上有不肖人士利用「青少年粉絲容易與同為粉絲的陌生網友親近」特點，詐騙青少年的錢財。（路透）

近期韓國調查發現，網路上有不肖人士利用「青少年粉絲容易與同為粉絲的陌生網友親近」特點，詐騙青少年的錢財。（路透）

2020-04-27 23:59:42

〔即時新聞／綜合報導〕近期流行文化的發展如火如荼，而「粉絲」儼然成為當中的主要角色，當一起替偶像應援時，陌生粉絲間的距離便能夠瞬間拉近；近期韓國調查發現，網路上有不肖人士利用這點，騙取青少年的錢財。

《雅加達郵報》 報導，一名19歲的少女裴茱迪（Judy Bae）為韓國防彈少年團（BTS）的粉絲，去年在網路上結識一位自稱是ARMY的網友，對方聲稱自己年齡和她差不多，在逐漸熟識後表明自己需要錢以購買BTS的新專輯和寫真照，並說自己將盡快歸還；裴茱迪前後匯款100多萬韓元（約新台幣2.5萬元），但她說：「他一次都沒有還過錢，還不接電話不回訊息」。

律師瓊（Jung）在推特上創建一個社群，協助被詐騙的青少年受害者尋求救濟措施，目前社群中有約30位青少年，其中70%未成年，被騙取的總金額達1300萬韓元（約新台幣30萬元）；瓊說：「青少年粉絲間的聯結很緊密，這讓騙子很容易將自己偽裝成他們的一份子，並騙取金錢。」裴茱迪就是其中一位受害者。

韓國東大門警察局網路犯罪調查組指出，未成年粉絲經常成為詐騙目標，因為他們必須委託父母，否則根本無力採取法律步驟追回財物損失，「就算真的由法定代理人提起民事訴訟了，也要花很多時間，而且相關法律費用甚至超過100萬韓元（約新台幣2.5萬元）。」；金融監督局（FSS）數據顯示，2019年社群網路上有關青少年或大學生詐騙的貼文多達1萬2000則，為一年前的9倍。

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