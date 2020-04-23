武漢肺炎》預防「傳染病」 塔吉克總統籲齋戒月放棄禁食
〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家塔吉克多數人都是穆斯林，該國總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）今（23）日敦促伊斯蘭教信徒在齋戒月放棄禁食這項傳統，以預防「傳染病」，儘管他強調塔吉克沒有武漢肺炎（COVID-19）確診病例。
《法新社》報導，拉赫蒙在歡迎伊斯蘭教齋戒月到來的致詞中，表示禁食使人們「容易受到傳染病的感染」，並敦促農民和體力勞動者延後這項儀式。他表示，「盡管這種疾病在我們國家尚未有紀錄，但這並不意味我們應該大意並坐視不管」。
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拉赫蒙說他是引用伊斯蘭學者的說法，稱禁食對「農民、牲畜飼養者和努力工作的人」有害。他表示，「我敦促所有在這一領域工作並創造繁榮的人們...把齋戒重新安排到另一個更有利的時期」。
塔吉克是少數沒有武漢肺炎確診病例的國家之一，土庫曼也是其中之一。土庫曼當局週三表示，該國從國外採購了呼吸器和檢測試劑盒，為潛在的感染做準備。
土庫曼外交部長梅列多夫（Rashid Meredov）表示，「我很坦率！土庫曼只要有一例確診病例，我們將立即通知世界衛生組織和國際社會！」
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