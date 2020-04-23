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    武漢肺炎》預防「傳染病」 塔吉克總統籲齋戒月放棄禁食

    塔吉克總統拉赫蒙今日敦促伊斯蘭教信徒在齋戒月放棄禁食這項傳統，以預防「傳染病」。（歐新社）

    塔吉克總統拉赫蒙今日敦促伊斯蘭教信徒在齋戒月放棄禁食這項傳統，以預防「傳染病」。（歐新社）

    2020-04-23 20:10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家塔吉克多數人都是穆斯林，該國總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）今（23）日敦促伊斯蘭教信徒在齋戒月放棄禁食這項傳統，以預防「傳染病」，儘管他強調塔吉克沒有武漢肺炎（COVID-19）確診病例。

    《法新社》報導，拉赫蒙在歡迎伊斯蘭教齋戒月到來的致詞中，表示禁食使人們「容易受到傳染病的感染」，並敦促農民和體力勞動者延後這項儀式。他表示，「盡管這種疾病在我們國家尚未有紀錄，但這並不意味我們應該大意並坐視不管」。

    拉赫蒙說他是引用伊斯蘭學者的說法，稱禁食對「農民、牲畜飼養者和努力工作的人」有害。他表示，「我敦促所有在這一領域工作並創造繁榮的人們...把齋戒重新安排到另一個更有利的時期」。

    塔吉克是少數沒有武漢肺炎確診病例的國家之一，土庫曼也是其中之一。土庫曼當局週三表示，該國從國外採購了呼吸器和檢測試劑盒，為潛在的感染做準備。

    土庫曼外交部長梅列多夫（Rashid Meredov）表示，「我很坦率！土庫曼只要有一例確診病例，我們將立即通知世界衛生組織和國際社會！」

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