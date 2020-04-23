遺愛人間！霍金生前使用呼吸器家人捐出助抗疫

已故著名物理學家史蒂芬·霍金博士（Stephen Hawking）生前曾多次接受皇家帕普沃斯醫院的治療。（路透社）

2020-04-23 11:15:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，各國面臨醫療物資匱乏的問題。已故著名物理學家史蒂芬·霍金博士（Stephen Hawking）的家人將他生前所用的呼吸器捐贈給英國劍橋皇家帕普沃斯醫院，除因許多醫院正面臨呼吸器短缺的情況，也感謝劍橋皇家帕普沃斯醫院在霍金生前為他提供非常好的醫療照顧，家人希望霍金的呼吸器能幫助治療武漢肺炎的患者。

綜合外媒報導，英國劍橋皇家帕普沃斯醫院在當地時間23日表示，霍金博士的家人已將他生前使用的呼吸器捐贈給醫院，這台曾陪伴霍金博士走遍全世界的呼吸器目前已通過檢測，確認適用於治療武漢肺炎患者。院方表示，因疫情蔓延，為了收治不斷增加的病患，現在這所醫院的重症監護部門已經擴大到原來的兩倍多，「非常感謝霍金家族在這個充滿挑戰的時刻支持我們」。

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而霍金博士的女兒露西·霍金（Lucy Hawking）表示，因父親生前在多次接受皇家帕普沃斯醫院的治療，且受到非常專業且富含同理心的照顧，也陪伴父親度過許多艱難的時刻。而現在疫情蔓延，皇家帕普沃斯醫院站在疫情第一線，因此她決定捐出父親生前的呼吸器幫助救治武漢肺炎患者。

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已故著名物理學家史蒂芬·霍金博士（Stephen Hawking）的家人將他生前所用的呼吸器捐贈給英國劍橋皇家帕普沃斯醫院。（美聯社）

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