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    李文亮微博下88萬網友傾訴傷痛 紐時：中國版哭牆

    最早揭露武漢肺炎疫情的已故「吹哨人」李文亮醫師。（法新社）

    最早揭露武漢肺炎疫情的已故「吹哨人」李文亮醫師。（法新社）

    2020-04-15 12:35:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情襲捲全球，最早揭露疫情的「吹哨人」李文亮醫師死後受全球悼念。外媒指出，現仍有大量中國網友聚集在李文亮生前發布的最後一篇微博貼文下方留下發自內心的話語，至今已逾88萬筆留言，該文也被認為是中國版的「現代哭牆」。

    根據《紐約時報》報導，李文亮醫師今年2月1日在微博發布文章，證實自己已確診罹患武漢肺炎，當時還有為數不多的好友為他留言打氣，詎料，李在短短5天後就不幸逝世，這篇文章因而成為他在社群媒體上的「遺言」。

    2個多月後的現在，李文亮已不是當初被中國政府打壓的「造謠者」，而是聲名遠播全球的「吹哨人」，而他無法繼續更新的微博貼文，也成為中國網友在當局嚴厲箝制言論自由下的淨土，幾乎沒有留言者互相攻訐，而是一片平和地抒發自己內心的感受。

    經初步統計，平均每分鐘都會有人在下方留言，有人向李文亮報告自己的學業、工作現況，記錄自己的平凡生活，有人表達想念之意，還有人抒發感傷與憂慮之情，留言中幾乎沒有網友彼此對話，而都是以他們想像中的「李醫師」作為永遠安靜的傾聽者。

    《紐約時報》指出，這道哭牆之所以豎立，是因為成千上萬的中國人認為李文亮是一個「被當局冤枉的普通人」，是一個有血有淚、有正常家庭、會病會死的普通醫師，是一個站起來對抗強權的英雄，而這些網友留言對他表達自己的失望，「因為公平與正義在中國最終沒有勝利」。

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    李文亮生前在微博的最後一篇貼文，成為當前中國網友的「哭牆」。（擷取自微博）

    李文亮生前在微博的最後一篇貼文，成為當前中國網友的「哭牆」。（擷取自微博）

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