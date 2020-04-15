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    軍情動態》駐日美軍F-16去年發生「誤炸」事件 調查報告出爐！

    美軍在日本三澤基地一架F-16戰機在去年11月發生誤炸事件。（美聯社）

    美軍在日本三澤基地一架F-16戰機在去年11月發生誤炸事件。（美聯社）

    2020-04-15 09:25:08

    〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍一架F-16戰機去年11月在進行投彈訓練時，誤炸投彈區範圍外的區域，整起事件雖然無人傷亡也沒有造成財損，但空軍仍對此事進行調查，調查結果出爐後，發現是F-16戰機與同行軍機在目標確認上溝通錯誤，才會發生誤炸事件，戰鬥機聯隊指揮官也因此下令修改規章，降低日後誤炸風險。

    根據美國《星條旗報》報導，這架發生誤炸事件的F-16戰機例屬於駐日美軍第14戰鬥機中隊，部署於日本青森縣三澤空軍基地，去年11月6日時，這架F-16與其他6架飛機執行夜間操演，飛行員曾兩次嘗試將GBU-12炸彈投放至目標區但因雲層影響而作罷。

    F-16飛行員在完成其他訓練後，再次嘗試投放炸彈，並要求其他兩架飛機提供協助引導，這兩架飛機的飛行員以目視方式定位目標，並傳送目標座標給F-16飛行員，但F-16飛行員卻看錯目標，而是選擇目標附近5.6公里的另一個目標，因此發生誤炸事件。

    調查報告指出，該名飛行員沒有正確執行辨識程序，太過草率地執行投彈動作，以至於犯下錯誤，空軍也將此事件描述為「目標鎖定技術錯誤」。美國空軍指出，為了避免日後再度出現投彈超出目標範圍的事件，管理第14戰鬥機中隊的第35戰鬥機聯隊指揮官下令修訂相關規章，加強使用彈藥的授權流程，避免類似事件重演。

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