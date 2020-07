47米長神秘生物！ 深海「獵食」畫面曝光

2020-04-14 22:44:53

〔即時新聞/綜合報導〕地球表面約有71%是海洋,雖人類未曾停止對海洋的探索,卻有數據指出,人類目前已探索的海洋比例不超過5%,因此,專家時常在各大海域發現前所未見的海洋生物;近日,有海洋研究團隊在澳洲海底峽谷發現一隻約長達47公尺的「管水母」(siphonophore, Apolemia)。

綜合外媒報導,美國「施密特海洋研究所」(Schmidt Ocean Institute)7日在推特PO出他們在澳洲西岸深海裡的寧格羅峽谷(Ningaloo Canyons)發現的超長「管水母」,影片中能看到,又細又長的牠盤踞在海裡、發出銀色微光。

報導指出,「寧格羅峽谷探索隊」(Ningaloo Canyons Expedition)由「施密特海洋研究所」及「斯克里普斯海洋研究所」組成,3月16日,研究人員在631公尺深海中發現這隻管水母後,馬上使用儀器偵測,並推估出牠約長達154英尺(約47公尺),打破紀錄,研判是至今「最長」的海洋生物。

美國水母研究專家赫爾姆(Rebecca Helm)也真呼巨大,連自己都沒看過那麼大的管水母,她說,影片中的管水母正在獵食,意義太重大了。而深海溫度接近冰點,生物成長的速度會比普通環境下慢很多,所以很難判斷這隻水母的實際年齡,可能是數十年,也可能多達數百年。

據現有的管水母資料顯示,管水母並非單一隻水母,而是由「水母體」及「水螅體」緊密連結組成的大型生物,每個個體無法獨自生存,是存在於群落及複雜多細胞生物間的特殊生物,以小型甲殼類、魚類以及其他管水母為食。

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S