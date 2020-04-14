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    47米長神秘生物！ 深海「獵食」畫面曝光

    近日，有「施密特海洋研究所」與「斯克里普斯海洋研究所」在澳洲海底峽谷發現一隻約長達47公尺的「管水母」。（圖擷取自推特 @SchmidtOcean）

    近日，有「施密特海洋研究所」與「斯克里普斯海洋研究所」在澳洲海底峽谷發現一隻約長達47公尺的「管水母」。（圖擷取自推特 @SchmidtOcean）

    2020-04-14 22:44:53

    〔即時新聞／綜合報導〕地球表面約有71％是海洋，雖人類未曾停止對海洋的探索，卻有數據指出，人類目前已探索的海洋比例不超過5％，因此，專家時常在各大海域發現前所未見的海洋生物；近日，有海洋研究團隊在澳洲海底峽谷發現一隻約長達47公尺的「管水母」（siphonophore, Apolemia）。

    綜合外媒報導，美國「施密特海洋研究所」（Schmidt Ocean Institute）7日在推特PO出他們在澳洲西岸深海裡的寧格羅峽谷（Ningaloo Canyons）發現的超長「管水母」，影片中能看到，又細又長的牠盤踞在海裡、發出銀色微光。

    報導指出，「寧格羅峽谷探索隊」（Ningaloo Canyons Expedition）由「施密特海洋研究所」及「斯克里普斯海洋研究所」組成，3月16日，研究人員在631公尺深海中發現這隻管水母後，馬上使用儀器偵測，並推估出牠約長達154英尺（約47公尺），打破紀錄，研判是至今「最長」的海洋生物。

    美國水母研究專家赫爾姆（Rebecca Helm）也真呼巨大，連自己都沒看過那麼大的管水母，她說，影片中的管水母正在獵食，意義太重大了。而深海溫度接近冰點，生物成長的速度會比普通環境下慢很多，所以很難判斷這隻水母的實際年齡，可能是數十年，也可能多達數百年。

    據現有的管水母資料顯示，管水母並非單一隻水母，而是由「水母體」及「水螅體」緊密連結組成的大型生物，每個個體無法獨自生存，是存在於群落及複雜多細胞生物間的特殊生物，以小型甲殼類、魚類以及其他管水母為食。

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