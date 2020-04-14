怕等檢疫無處落腳 成田機場竟讓旅客睡紙箱...

日本成田機場在行李區放置許多「紙箱床」。（美聯社）

2020-04-14 15:40:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎疫情擴散，日本日前也祭出「緊急事態宣言」進行應對，日本各地機場也積極採檢自海外入境的旅客，但等待檢疫可能需要花上一段時間，東京成田機場便出奇招，放置許多救災用的「紙箱床」，提供等待採檢的旅客過夜，沒想到卻造成軒然大波。

綜合媒體報導，儘管成田機場的航運量大跌，但仍有許多來自各國的飛機降落，入境旅客必須要接受採檢才可放行。為了讓旅客能在等待檢疫結果的期間過夜，機場便在行李區準備一張張紙箱床，上面還放了一床床的棉被、枕頭。

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厚生勞動省官員表示，雖然採檢結果最快6小時就能出爐，但有時碰到「塞車」狀況，就有可能要等1到2天，而旅客在無人接機的狀態下就必須等待，機場準備「紙箱床」以防安置旅客的設施全滿。不過官員也說，這些「紙箱床」還沒有人用過。

但是「紙箱床」策略也引起部分日本網友不滿，直接在推特開砲「傻眼」，網友說，從海外回來的人必須要等檢疫結果出來後才能入境，為了不傳染給別人而選擇住在安置旅館，卻因為旅館客滿，最後只能睡在大廳的紙箱上，「這也太過分了！」

網友還砲轟，「這是戰時的野戰醫院嗎？」、「感覺在這裡會被傳染」、、「明明就是因為還不確定被傳染才需要個別隔離的」。

也有網友在Instagram表示，以為隔離是在「隔間」裡，每個人都很擔心要是出現感染者就會完蛋，但這個國家（日本）的政府根本是打算讓沒感染的人也感染，「對於那些高高在上的人來說我們只不過是負責繳稅的奴隸而已。」

不過也有網友認為，這樣的待遇已經算是相當高規格，因為這是災害時期使用的「紙箱床」，否定這些器具的人才奇怪；也有人表示，以前被困在成田機場的時候，只有睡袋、甚至只有一條毛巾，「紙箱床算貼心了」；還有人說「歐洲國家更糟糕」。

另外也有網友緩頰說，若不是疫情的前提下，而是其他天災的避難所，能夠像這樣保有私人空間已是萬幸。

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「紙箱床」上也有棉被和枕頭。（路透）

日本成田機場在行李區放置許多「紙箱床」。（美聯社）

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