美國會授權組織籲川普 令世衛暫停中國會員身分

2020-04-14 04:11:02

〔中央社〕針對中國隱匿疫情一事，美國共產主義受害者紀念基金會近日發表簡報指出，世衛顯然已淪為中共「有用的白痴」，美國政府應努力使世衛暫停中國會員身分，並讓台灣加入以抗衡北京。

美國國會授權成立的「共產主義受害者紀念基金會」（Victims of Communism Memorial Foundation）執行長史密斯（Marion Smith）今天推文指出，中共在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情上對全世界撒謊，並把世界衛生組織（WHO）當成自己文宣工具。

請繼續往下閱讀...

史密斯並分享基金會10日發布的一份現況簡報，呼籲外界透過相關時間軸，了解中共是如何隱匿疫情，及WHO在這場疫情中所扮演的共犯角色。

簡報指出，中共謊言及WHO盲從所帶來的後果，目前在全世界上演。拒絕分享資訊、明目張膽捏造虛假事實，及罔顧人命等事件，在中國境內及境外大規模發生；這意味著，全球超過百萬的確診病例及死亡人數，不只是可預見的，更是完全可以避免的。

簡報表示，若中共初期選擇警告世界而非隱匿疫情，若WHO當初對中共聲明提出質疑或告誡，疫情所帶來的傷害則可大幅降低。然而，中共行徑及WHO的不作為使疫情淪為大流行疾病，不只導致全球經濟危機，越來越多條人命也因而流失。

為了符合正義及避免未來再發生類似事件，基金會在簡報中強調，中共必須作出經濟賠償，其WHO會員身分也該被暫停，WHO則應立即接受調查並改革；此外，基金會主張將2019冠狀病毒疾病的死亡病例數，加到中共每年在全球造成的死亡人數中。

基金會指出，許多專家建議美方應與中國加強防疫合作，但這項提議忽視中共向來不負責任，並對美國及全球衛生、安全及繁榮造成威脅的紀錄。基金會並表示，WHO已淪為中共「有用的白痴」（useful idiot），只會不加思索地複誦中共宣傳論調，不只導致其公信力喪失，也造成疫情在全球大流行。

對此，基金會對總統川普政府提出多項政策建議，包括美方應努力使中共WHO會員身分被暫停，並讓台灣加入WHO，以成為抗衡中國的力量。基金會表示：「在應對2019冠狀病毒疾病危機上，台灣已被證明是數一數二負責任的國家。」

基金會也建議，美國及其他國家應透過法律途徑，對中共進行咎責並提出經濟賠償要求，也應集體要求對疫情如何在武漢爆發一事，展開獨立調查。（編輯：張佑之）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法