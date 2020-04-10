軍情動態》美空軍A-10戰機故障 飛行員以機腹迫降人無傷

美軍一架A-10雷霆二式攻擊機日前在穆迪空軍基地以機腹緊急迫降，飛行員沒有受傷。（照片取自美國空軍網站）

2020-04-10 10:21:08

〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架A-10雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II，暱稱疣豬）7日在喬治亞州的穆迪空軍基地（Moody AFB）以機腹緊急迫降，飛行員沒有受傷，也展現出這款冷戰時期老戰機的強韌之處。

綜合外媒報導，美國空軍表示，第75戰鬥機中隊的一架A-10在進行訓練任務時，疑似發生機械故障，飛行員通報後返回基地，降落時起落架並無伸出，而是以機腹迫降在基地主跑道上。

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經過醫生檢查後，機上1名飛行員並無大礙。空軍臨時的安全委員會將對這起事故進行調查。

這不是A-10首次以機腹迫降，在2008年3月，一架A-10在加州愛德華空軍基地（Edwards AFB）進行了類似的迫降；而在2017年，一架隸屬於密西根空軍國民警衛隊第107戰鬥機中隊的A-10，在阿爾皮納戰訓中心也採取相似的降落方式。

A-10是美國費爾柴德公司生產的一種單座雙發動機攻擊機，負責提供對地支援，摧毀地上的重要目標，於1977年正式服役。美軍目前有281架A-10，但規劃在2032年前裁撤3個中隊，並在2021財政年度預算書中說明，計劃退役44架A-10。

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