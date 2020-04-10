援歐口罩陸續抵達 歐盟公開高度讚賞台灣

2020-04-10 04:11:02

〔中央社〕台灣捐贈歐洲口罩近期陸續抵達，繼歐盟執委會主席范德賴恩後，今天歐盟危機管理執行委員雷納希克表示，在此困難時刻，高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩展現團結。

雷納希克（Janez Lenarcic）今晚在歐盟網站發布新聞稿，表示在當前疫情大流行下，台灣捐贈給歐盟及成員國的部份口罩今天已經抵達歐洲，將由歐盟緊急協調中心轉交合計100萬個口罩給西班牙及義大利。

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除今天捐給歐盟轉交義大利及西班牙的100萬個口罩外，歐盟表示其餘將透過台歐雙邊協調提供給其他會員國。

他強調，在此困難時刻，國際合作至關重要，歐盟高度讚賞台灣捐贈歐盟口罩展現團結聲援。

2月以來，歐洲地區的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情迅速擴大，總統蔡英文4月1日宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，當天歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）公開推文感謝台灣以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。

雷納希克今天進一步高度肯定台灣，再度充分彰顯台灣能幫忙（#TaiwanCanHelp!）的精神。

外交部先前表示，援助11個歐洲國家的700萬片口罩分3批運送，其中援贈荷蘭的口罩7日已送達，另外2批援助其他歐洲國家的口罩近2天陸續啟運。

外交部先前說明第一波捐贈11個歐洲國家包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。（編輯：徐崇哲）

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