武漢肺炎》微博爆料：中國民眾買空世界十大城市口罩

中國微博有爆料顯示，中國民眾買空世界10大城市的防護物資。（圖取自微博）

2020-02-09 18:36:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，中國各大城市口罩等器材開始缺乏，有中國旅遊達人對此在網路指出，世界十大城市的防護物資已被中國人「買空」，當中包含口罩在內，皆全數以包機方式運回中國。

近期內台灣臉書、中國微博均流傳一段影片，內容稱中國一家航空公司受到海外中國民眾請託，特地以包機形式受理中國民眾欲遞送到中國的物資，空姐、空少們在每個座位擺放2只裝有口罩、防護衣的紙箱，並用膠帶將紙箱固定在座椅手把，接著飛機升空返回中國，連前藍委蔡正元臉書都轉貼這段影片。

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經查，中國搜尋引擎「百度」官方認證的旅遊達人帳號「5555幸福」，以及微博認證帳號「顧彬彬-資深文旅人」均發布相關資訊，並貼出空姐搬運物資的照片，貼文內容指出，「這樣的航班，已經不是第一次，很多類似的航班早前也曾默默的將大量物資運抵國內。」

文章寫道，「一些相關的防護物資，短短時間內，墨爾本買空了、洛杉磯買空了、溫哥華買空了、巴黎買空了、東京買空了、吉隆坡買空了、雅加達買空了、曼谷買空了、柏林買空了、倫敦買空了」，就連「傳統上只有能力接受捐助的非洲大陸」，也被中國人動員其資源支援中國。

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中國旅遊達人指出，就連資療資源不充足的非洲大陸，也被中國民眾搜刮醫療物品寄回中國。（圖取自微博）

地勤人員將中國民眾託付的物資清點後運上飛機。（圖取自微博）

爆料顯示，中國南方航空受理中國民眾託付，用客機運送資源到中國。（圖取自微博）

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