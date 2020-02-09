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武漢肺炎》拒員工減薪 快餐老闆 ：賣車賣房也保你們有飯吃

中國連鎖快餐店「老鄉雞」董事長束從軒（見圖）在影片中，當著鏡頭前撕掉員工自願「減薪」的請願信。（圖擷取騰訊視頻影片）

中國連鎖快餐店「老鄉雞」董事長束從軒（見圖）在影片中，當著鏡頭前撕掉員工自願「減薪」的請願信。（圖擷取騰訊視頻影片）

2020-02-09 17:30:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，大大衝擊中國餐飲業，不少餐飲業者承受疫情防控和復工的雙重壓力，財務狀況也亮起紅燈。不過此時網路卻瘋傳1家中國連鎖快餐店發給員工的影片，影片中董事長手撕員工「減薪」聯署信，稱這些自願在疫情期間不拿工資的員工是「糊塗」，並宣稱「哪怕賣房賣車子」也要千方百計地確保旗下員工「有飯吃、有班上」！讓許多網友看完影片都大喊「好感動」！

綜合媒體報導，中國連鎖快餐店「老鄉雞」董事長束從軒昨（8）日晚間在公司官方微信公眾號發出給旗下員工的影片，影片中，束從軒稱，今年春節是個「劫」，因為武漢肺炎疫情爆發，給鼠年留下一道疤。另外，他就疫情的影響做了預估，並表達，老鄉雞面對疫情挑戰有「扛過去」的信心。

其中，最讓人矚目的是，束從軒在影片中親手撕掉一封員工「減薪」請願信。束從軒稱，感謝這些員工大愛，願意在疫情期間都不要工資，不過他稱這些員工是「糊塗」。自稱哪怕是賣房子、賣車子，也會千方百計地確保旗下員工有飯吃、有班上！

束從軒最後說，「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨」，這場抗疫之戰，必將勝利！也稱，相信躺在家裡賺錢的日子不多了，很快地，將回到繁忙的工作中去，祝願這一天早日到來，加油！

束從軒給員工的影片一出，馬上在網路上被瘋傳，網友也大讚束從軒的舉措，稱「贊（讚）啊，這位老鄉雞的老闆，你說的對！這個時刻的擔當是企業的責任。」、「捨了小利，未來回報更大，老闆大格局」、「老鄉雞，點贊！」。

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