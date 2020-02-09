武漢肺炎》網友全傻了！WHO秘書長請微博、百度為疫情闢謠

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，將商請Google、臉書、推特、騰訊、百度、抖音、微博、Pinterest幫忙澄清錯誤的訊息，但譚德塞提到的8個社群平台有4個都是中國的，讓網友相當傻眼。（美聯社）

2020-02-09 14:48:05

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（9日）表示，WHO制定了一項新措施，以遏制新型冠狀病毒假消息的傳播，該計畫將商請Google、臉書、推特、騰訊、百度、抖音、微博、Pinterest幫忙澄清錯誤的訊息，但譚德塞提到的8個社群平台有4個都是中國的，網友見狀不禁直呼「這是要掩蓋事實吧？」

據菲律賓最大英文報《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，譚德塞在媒體簡報會上強調，了解新型冠狀病毒的是非常重要的事情，民眾必須獲得準確的訊息以保護自己和他人。

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譚德塞說，在病毒傳播的狀況下，若假消息也一起傳播將使得醫護人員更加艱難，因為這會讓決策者分心去處理，並在公眾間傳播恐懼、引起混亂。

譚德塞表示，WHO現在不僅僅是和病毒作戰，同時也在和搗亂者、陰謀論者作戰，這些人會傳播錯誤訊息並破壞對疫情的防控。譚德塞指出，WHO的訊息傳播管理團隊正在追蹤這些假消息的來源。

另外，譚德塞透露WHO將商請不同的搜尋引擎和社群平台來協助過濾假消息，並從WHO、美國疾病管制與預防中心（CDC）那裡刊登準確的訊息，這些平台包括騰訊、百度、抖音、微博、Google、臉書、推特、Pinterest，其中可以看到騰訊、百度、抖音、微博都是中國企業。

同時，WHO還會向Instagram和Youtube上的網紅尋求幫助，希望他們能向粉絲傳播真實的消息。譚德塞說，為了要消除這些大量的假消息，WHO本質上正在建立一個傳達事實的紐帶。

不過。PTT的網友們看到譚德塞的說法後紛紛傻眼，有人感嘆譚德塞根本就是「中國發言人」，還有人批評WHO現在根本就變成了中國衛福部門「CHO」。1名網友則痛斥，這些中國平台「本身就是造謠者卻要闢謠？」，恐怕到時候不是在闢謠而是在「維穩」了。

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