武漢肺炎》英專家：2月中下旬達疫情高峰 武漢估50萬人染病

根據英國倫敦衛生與熱帶醫學院專家的預測模型，武漢肺炎將在2月中旬到2月底達到高峰，屆時中國武漢市每20人就有1人染病，約50萬人會受到感染。（法新社）

2020-02-09 15:25:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎），各國積極防疫，中國境內已超過37500例確診，死亡812例（不含香港）。根據英國倫敦衛生與熱帶醫學院專家的預測模型，武漢肺炎將在2月中旬到2月底達到高峰，屆時中國武漢市每20人就有1人染病，比率高達5％，估計50萬人會受到感染。

《彭博》報導，中國武漢市自1月23日封城，藉由限制約1100萬人的移動來防堵武漢肺炎疫情擴散，但疫情爆發至今，武漢肺炎的疫情規模仍支持著倫敦衛生與熱帶醫學院科學家的預測模型。傳染病學副教授庫查司基（Adam Kucharski）今天表示，「若目前的趨勢不變，疫情將在2月中旬至2月底達到高峰」。

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《彭博》指出，庫查司基表示武漢肺炎仍有許多不確定性，對於預估出準確的單一數值持保留態度，但根據模型預測感染的高峰值將會落在5％，屆時感染人數約為50萬人。除此之外，瑞士巴塞爾大學教授巴特蓋（Manuel Battegay）及其同僚在週五發表的研究中指出，中國目前的武漢肺炎感染「真實人數」可能遠超於目前官方所公布的數字，表示當前中國確診病例較多都是重症患者，代表輕度或無症狀的患者仍未受到確診。

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