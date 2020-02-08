武漢肺炎》中國「封城」已逾80處！ 我國列2省為一級流行區

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國各地紛紛實施「封閉式管理」的封城做法。（法新社資料照）

2020-02-08 11:56:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國各地紛紛實施「封閉式管理」的封城做法，目前中國已經有江西、遼寧、湖北和安徽採取「封省」措施，共有80多個城市進行「社區封閉式管理」。

中國境內武漢肺炎確診數不斷攀升，為阻止疫情擴散，中國各地相繼實施「封閉式管理」辦法，嚴格限制人車進出。在管理期間，小區僅保留一個進出口，人車通過皆須實名登記，並逐一檢測體溫，外來人士及車輛有更嚴格的限制。

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中央疫情指揮中心針對中國疫情，將湖北省、廣東省列一級流行地區，浙江省列為二級流行地區。一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制的社區傳播，是「高風險」地區；二級流行地區則是懷疑當地已有「社區傳播」。

中國各地封城時序如下：

1月23日起：湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市。

1月24日起：湖北省黃岡市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、荊門市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市。

1月25日起：湖北省隨州市。

1月31日起：重慶市萬州區、梁平區。

1月31日起：寧夏回族自治區吳忠市、銀川市

2月2日起：浙江省溫州市。

2月4日起：浙江省杭州市、樂清市、寧波市；河南省鄭州市、駐馬店市；山東省臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；江蘇省南京市、徐州市、南通市；福建省福州市；江西省景德鎮市。

2月5日起：遼寧省全省（14城）；雲南省昆明市；山東省濟南市、泰安市、日照市、青島市；江西省省會南昌市；安徽省省會合肥市；廣西壯族自治區首府南寧市。

2月6日起：江西省全省（11城）

2月7日起：湖北省全省（17城）；天津市；廣東省廣州市、深圳市；四川省成都市。

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