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武漢肺炎》哈佛權威：新型冠狀病毒是進攻性生物武器

美國哈佛大學法學博士弗朗西斯．博伊爾過去曾起草美國《生物武器法》，他進認為新型冠狀病毒（如圖）是基因改造出來的進攻性生物武器。（路透）

美國哈佛大學法學博士弗朗西斯．博伊爾過去曾起草美國《生物武器法》，他進認為新型冠狀病毒（如圖）是基因改造出來的進攻性生物武器。（路透）

2020-02-07 21:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學法學博士弗朗西斯．博伊爾（Francis Boyle）過去曾起草美國《生物武器法》，他最近談論中國武漢肺炎疫情時，認為新型冠狀病毒（2019-nCoV）是基因改造出來的進攻性生物武器。

弗朗西斯．博伊爾接受《地緣政治與帝國》（Geopolitics & Empire）專訪時，討論在中國武漢爆發的冠狀病毒和當地的「生物安全4級實驗室（BSL-4，中國民間稱P4病毒實驗室）」，他認為，這種病毒具有潛在的致命性，是一種具有功能性的基因改造生物進攻性武器，或兩用生物戰武器。

弗朗西斯．博伊爾認為，這就是中國政府最初試圖掩蓋這種病毒的原因，中方現在也正採取嚴厲措施加以遏制消息傳播，武漢「生物安全4級實驗室」還是世界衛生組織（WHO）專門指定的研究實驗室，博伊爾強調，世衛組織完全了解目前正在發生的事情。

弗朗西斯．博伊爾（Francis Boyle）是美國哈佛法學院博士，還獲得哈佛大學的政治學博士學位，他曾在人權、戰爭罪行和種族滅絕、核政策和生物戰領域，為眾多國際機構提供建議，曾任國際特赦組織董事會成員，起草美國《生物武器法》，該法被稱為《 1989年生物武器反恐法》，當時得到美國會兩院的一致批准，並由小布希（George Walker Bush）總統簽署成法。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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弗朗西斯．博伊爾（左）是美國哈佛法學院博士，起草美國《生物武器法》，該法被稱為《 1989年生物武器反恐法》，當時得到美國會兩院的一致批准，並由小布希總統簽署成法。（圖取自Geopolitics & Empire）

弗朗西斯．博伊爾（左）是美國哈佛法學院博士，起草美國《生物武器法》，該法被稱為《 1989年生物武器反恐法》，當時得到美國會兩院的一致批准，並由小布希總統簽署成法。（圖取自Geopolitics & Empire）

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