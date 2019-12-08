香港人反抗》市民「堅持遊行」 中大學者警告港府恐使社會重回對立

香港市民未來將堅持遊行、爭取民主自由，對此中大高級講師蔡子強警告，政府若不強而有力的回應訴求，社會恐將恢復以往的對立和衝突。圖為示威者舉手象徵「五大訴求」。（路透）

2019-12-08 23:58:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港民陣今（8）日發起「國際人權日」遊行，主辦方宣布遊行人數近80萬，是香港區議會選舉泛民派大勝後，最大規模的示威活動。有香港市民向媒體表示，反送中運動持續半年，未來也會堅持遊行、爭取民主自由；香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強也出面警告，政府若不強而有力的回應訴求，社會恐將恢復以往的對立和衝突。

據香港公共媒體《香港電台》報導，香港民間人權陣線今（8）日發起「國際人權日」遊行，要求政府回應並落實「反送中」運動五大訴求，自下午3時出發，直至晚間9時正式結束，主辦方宣布參與人數達80萬，是香港區議會選舉泛民派大勝以來，最大規模的示威活動。

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遊行途中有市民向《香港電台》表示，「反送中」運動持續半年，未來也將「堅持遊行、爭取民主自由」，也有市民對警方濫暴提出控訴，以爬行的方式表達訴求。

對此，香港中文大學政治與行政學系高級講師、香港時事評論家蔡子強表示，這樣的遊行人數，顯示出香港「和理非」（和平、理性、非暴力）抗爭者，並未因泛民派選舉大勝而認為「抗爭已結束」，反而希望透過遊行表達強力訊息，要求政府正面回應訴求。

蔡子強也警告，若政府面對抗爭訴求再不給予強而有力的回應，社會將恢復以往的衝突和對立。

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