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申請美簽要提供社群帳號 美國政府挨告

美國政府自今年起要求申請美簽者需提供社群媒體帳號，2個紀錄片團體日前對此提出訴訟。（美聯社）

美國政府自今年起要求申請美簽者需提供社群媒體帳號，2個紀錄片團體日前對此提出訴訟。（美聯社）

2019-12-07 17:02:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府自今年起規定，申請美簽者需要提供過去5年來曾使用過的社群媒體帳號。2個紀錄片團體認為政府蒐集社群媒體資訊茲事體大，因而對美國政府提起訴訟。

綜合外媒報導，紀錄片學會（Doc Society）及國際紀錄片協會（International Documentary Association）日前控告美國國務院及國土安全部，訴狀指出，美國政府會「無限期保留」這些帳號資訊，並在政府部門間廣泛流傳，有時候還會透露給其他國家政府。

訴狀也提及，許多人在網路上會使用假名，以便匿名談論敏感或有爭議的話題。但美國政府的政策對這些人影響重大，甚至讓某些人打消了申請簽證赴美的念頭。

美國國土安全部並未對此做出回應，1名美國國務院發言人則說，他們不會對尚未確定的訴訟發表評論。

新制對台灣免簽旅客無影響

此前，美國政府於5月30日實施新規定，要求幾乎所有美簽申請人都要提供過去5年內曾使用的社群媒體帳號，包含Facebook、Flickr、Instagram、LinkedIn、Myspace、Pinterest、Reddit、Tumblr、Twitter、Vine、YouTube等等。

當時美國在台協會（AIT）曾解釋，新制只會規範簽證申請人，受影響的簽證類別包含紙本非移民簽證申請表（DS-156）、非移民簽證線上申請表（DS-160）、移民簽證線上申請表（DS-260）等，不會影響台灣旅客以免簽赴美時的「旅行授權電子系統（ESTA）」程序。

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