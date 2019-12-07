誰信？中國官媒曝新疆英文版紀錄片 向全球「洗腦」反恐非鎮壓

《中國新疆，反恐前沿》公布的驚悚畫面，意圖將輿論風向帶向暴力恐怖主義和宗教極端主義。（翻攝自環球時報影片）

2019-12-07 12:35:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前通過「維吾爾人權法案」，在新疆問題上讓中國再度氣炸；為反制美國法案，中國透過官媒《環球時報》公布《中國新疆，反恐前沿》的紀錄片，更有全新、未曾公開的案件紀錄畫面。該影片旁白全程操流利英文，指新疆地區在1990年至2016年底，共發生數千起恐怖攻擊案件，意圖將輿論風向帶往暴力恐怖主義和宗教極端主義，並合理化新疆再教育營的設立。

綜合中媒報導，這部長達50分鐘的紀錄片在5日晚間首度透過《中國環球電視網》（CGTN）播放，全片共分4個部分，分別是「極端主義，為禍新疆」、「生命代價，暴恐之傷」、「極端之路，血淚謊言」和「全球反恐，並肩同行」；影片旁白為英文，遇中文片段則以英文字幕加註，目標受眾顯然並非限於中國國內民眾。影片內，中國官方首度曝光許多「恐襲」案件事發紀錄畫面，更在片頭強調「部分案件和畫面屬於首次公布，以下畫面可能引起不適，請慎重觀看」，相當聳動。

請繼續往下閱讀...

影片指出，新疆處交通要道，為中國「抗擊極端主義和恐怖主義的前沿陣地和主戰場」，指1990年至2016年間大略統計數字顯示共有數千起暴力恐怖案件，大量民眾受害，數百公安殉職。紀錄片曝光了2009年烏魯木齊「7．5事件」、2013年北京「10．28暴恐案」和2014年昆明「3．1暴恐案」等案發當下的部分影片，除此之外，也公開了恐怖份子境外受訓、跨境指揮人員執行恐攻計畫的錄音檔，聳動性十足。

中媒報導稱，這支影片是中國近年罕見以外語紀錄片形式，全方位公開暴力恐怖主義和宗教極端主義在新疆造成的傷害，並不斷強調中國在反恐問題上付出的「努力」。

影片更譴責，「部分西方國家散布歪曲言論，稱7．5事件是民族衝突和鎮壓」，但「和他們在評價911事件時使用了不同的話語體系」，顯然「二者（說法）必有一個不合邏輯」，指控部分西方國家的「不實言論」反映它們在反恐問題上的「雙重標準」。

該片更引用新疆研究專家、廣東暨南大學傳播與國家治理研究院研究員鄭亮說法，指「當前西方輿論」對中國的新疆「反恐維穩措施」存質疑，但這些措施正是因多年來的各類嚴重恐襲事件所準備。

外界不斷抨擊的新疆再教育營問題，紀錄片辯稱其為中國政府堅持的「預防性反恐」，而再教育營（職業技能教育培訓中心）只是其中一個方法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法