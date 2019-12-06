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禁不禁華為還未定案 英相強森先拿華為旗艦機自拍

英國尚未決定是否禁止華為參與5G建設。（美聯社）

英國尚未決定是否禁止華為參與5G建設。（美聯社）

2019-12-06 11:14:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對是否讓中國科技大廠華為參與5G建設一事，英國首相強森（Boris Johnson）表示，若是有危害英國國安及五眼聯盟合作的疑慮，便會將華為拒於門外；然而，強森當地時間5日PO出了一張自拍照，使用的手機正是華為旗艦機P20 Pro，引發不小討論。

強森近日登上英國日間談話性節目《今日早晨》（This Morning），他還掌鏡與2名主持人菲利普、荷莉自拍，並將照片放上推特寫道「感謝《今日早晨》的菲利普與荷莉，這是一個暢談我們對於國家遠景有多麼興奮的好機會。」

但從另一個角度來看，強森在與主持人自拍時，使用的手機是華為P20 Pro，為是否禁止華為一事增添話題；強森辦公室隨後澄清，手機是向現場員工借來的，並不是他本人的手機。

美國指控華為與中國政府關係密切，其設備可能會用於北京蒐集情報，近期極力遊說歐洲國家禁止華為參與建設5G；強森表示，雖然不希望英國對海外投資抱持敵視態度，但若危及英國國家安全以及損害與五眼聯盟的合作，英國將會拒絕華為建設5G網路。

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