禁不禁華為還未定案 英相強森先拿華為旗艦機自拍

〔即時新聞/綜合報導〕針對是否讓中國科技大廠華為參與5G建設一事,英國首相強森(Boris Johnson)表示,若是有危害英國國安及五眼聯盟合作的疑慮,便會將華為拒於門外;然而,強森當地時間5日PO出了一張自拍照,使用的手機正是華為旗艦機P20 Pro,引發不小討論。

強森近日登上英國日間談話性節目《今日早晨》(This Morning),他還掌鏡與2名主持人菲利普、荷莉自拍,並將照片放上推特寫道「感謝《今日早晨》的菲利普與荷莉,這是一個暢談我們對於國家遠景有多麼興奮的好機會。」

但從另一個角度來看,強森在與主持人自拍時,使用的手機是華為P20 Pro,為是否禁止華為一事增添話題;強森辦公室隨後澄清,手機是向現場員工借來的,並不是他本人的手機。

美國指控華為與中國政府關係密切,其設備可能會用於北京蒐集情報,近期極力遊說歐洲國家禁止華為參與建設5G;強森表示,雖然不希望英國對海外投資抱持敵視態度,但若危及英國國家安全以及損害與五眼聯盟的合作,英國將會拒絕華為建設5G網路。

