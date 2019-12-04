CNN：「中國威脅」或令北約再次團結

《CNN》分析指出，北大西洋公約組織（NATO）雖然看似空前鬆散，但面臨中國威脅，各成員國很有可能再次團結起來。圖為北約領袖聚餐。（美聯社）

2019-12-04 23:46:53

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）昨（3）日起在英國倫敦舉行第70週年高峰會，今（4）日進入第2日議程，將著重於網路攻擊和中國所展現出的戰略威脅。《CNN》指出，北約組織雖然看似空前鬆散，但面臨中國威脅，各國很有可能再次團結起來。

據《CNN》報導 ，北大西洋公約組織（NATO）今年邁入成立70週年，本屆高峰會於英國倫敦昨（3）日起進行為期2日的議程，主題著重於「中國威脅」及太平洋戰略，除北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）發表演說警告中國在全球擴增影響力外，美國總統川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），也都認為應該平衡中國逐漸成長的力量。

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報導指出，馬克宏雖對「將中國視為敵人」持保留態度，認為真正的共同敵人應是「恐怖主義」，且與川普有言詞交鋒「互虧」，但他也同意必須平衡中國逐漸增強的力量，上個月他曾表示，過去當歐洲面臨劇增的中國壓力時，美國曾逐漸遠離，直到川普在貿易政策上對中國採取強硬態度。

當中國不斷擴張軍事武力，並在太平洋、中亞等區域，透過「一帶一路」大秀其經濟「奇肌」，歐盟的領導人在對中政策的立場抉擇也遇見挑戰，因為北約成員國之一的義大利，即樂於收受中國的「慷慨」。

如果北約並不像川普所言已經「過時」，也非如馬克宏所言「腦死」的組織，《CNN》指出，中國很有可能就是那個「平衡點」，讓北約可以再次向其成員國證明該組織的一貫「價值」。

據悉，北約目前由29個成員國，以及其他許多「盟國」組成，包括日本、南韓、澳洲等長期被視為太平洋抗中勢力的國家，但事實上自組織成立、冷戰後轉為「純防禦」組織至今，中國都並未被列入北約的目標或計畫中，今年是首次提及「中國在全球所構成的挑戰」。

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