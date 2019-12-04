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歐洲議會外委會通過挺台案 首提假訊息干擾大選

歐洲議會外交委員會4日通過「共同外交暨安全政策」決議案，重申支持台灣國際參與，並首度提到關切專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞亞洲民主。（中央社）

歐洲議會外交委員會4日通過「共同外交暨安全政策」決議案，重申支持台灣國際參與，並首度提到關切專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞亞洲民主。（中央社）

2019-12-04 18:00:50

〔中央社〕歐洲議會外交委員會今天通過「共同外交暨安全政策」決議案，除重申支持台灣國際參與外，並首度提到關切專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞亞洲民主。

歐洲議會外委會今天在布魯塞爾開會，會中表決通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告決議案，支持台灣文字順利納入決議案條文中。

這項決議案後續將送歐洲議會全會表決。

與台灣相關條文兩段內容包括，強化與東亞及東南亞的實質關係對基於規則、全面及永續的「連結歐亞戰略」具重要利益，反之亦然。

另條文載明注意到東海、南海及台海區域內軍事力量升高，呼籲相關各方尊重航行自由，透過和平方式解決分歧，並避免片面改變現狀。

此外，條文提到關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾即將來臨的大選，威脅亞洲民主及區域穩定。最後重申支持台灣有意義參與國際組織、機制及活動。

歐洲議會外委會今年度的「共同外交暨安全政策」依舊表達支持台灣國際參與，也再度呼籲中國避免片面改變現況。

但與去年不同的是，未提鼓勵中國與台灣迅速恢復雙邊對話，反而在中國網路攻擊首度提出對專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞民主的憂心。

歐洲關注有心人士刻意散播假訊息削弱民主制度，甚至威脅到人權法治等核心價值觀，過去曾呼籲健康的民主奠基在公開、自由及公平的辯論上，反對任何人散布煽動對民主的仇恨及製造分裂的不實訊息。

愈來愈多學者示警中國對台灣發動假訊息戰，美國智庫外交關係協會專家格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）今年11月曾撰文，隨著台灣大選日漸逼近，中國似乎更積極發動假訊息攻勢，意圖影響2020年1月台灣總統大選。

英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）也在11月提到中國已成為散布假新聞的超級大國。從研究中得知，中國政府多年前也曾透過社群媒體攻擊台灣的總統。

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