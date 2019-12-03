與歐洲議會視訊 黃之鋒拿「耿爽模擬器」諷中國

香港泛民派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，在2日晚上歐洲議會人權委員會以視訊發言。（圖擷取自Facebook「黃之鋒 Joshua Wong」）

2019-12-03 00:24:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日頻繁指控國際干涉香港問題，「香港眾志」秘書長黃之鋒2日晚間透過視訊在歐洲議會人權委員會發言，他同時在臉書上發戲稱「得悉中方外交人員已在撰寫聲明」，並拿相傳是中國網友製作的「耿爽模擬器」發文，還諷刺「中國外交官歡迎抄寫參考」。

香港泛民派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，2日晚上與歐洲議會人權委員會視訊通話，他呼籲歐盟成員國停止出口武器、裝備予香港警察，並籲請歐洲國家參考美國近日通過的《香港人權民主法案》，「擬定機制嚴懲香港官員、警察，支持香港落實民主普選」。

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在與歐洲議會視訊的同時，黃之鋒以中國網友近日於網上發布的「耿爽模擬器」，搶先製作出中國外交人員可能發出的「聲明」，並在臉書上指出，「得悉中方外交人員已在撰寫聲明，打算炮轟歐洲議會議員竟大逆不道邀請我此等亂港份子作證」，黃諷刺強調，「為免官員勞心勞力，我已透過『耿爽模擬器-v0.1』，替中國外交官們準備了抨擊黃之鋒的聲明，歡迎抄考」。

黃之鋒以「耿爽模擬器」製作的八股文如下：

記者：歐洲議會邀請黃之鋒發言，中方對此有何回應？

耿爽：我們一再強調：歐洲議會這一惡劣行徑不僅損害中方利益，也會損害歐洲議會自身的重要利益。我要強調，中國內政不容任何外部反華勢力指手畫腳。對於歐洲議會干涉中國內政、損害中方利益的行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益的堅定決心。歐洲議會的拙劣表演充分暴露出其不可告人的險惡用心和政治企圖。

中國一向秉持和平共處五項原則處理國與國關係，歷來堅定奉行不干涉內政原則，主張各國根據自身國情選擇發展道路。邀請黃之鋒發言只會讓廣大中國人民進一步認清歐洲議會的險惡用心和霸權​​本質，只會讓中國人民更加眾志成城。我要告訴歐洲議會一些政客，人貴有自知之明，請他還是趁早反省一下歐洲議會自身的問題，放棄偏見和執念，停止喋喋不休的反華聒噪。同時，我們敦促歐洲議會在中國問題上要謹言慎行，不要再發出錯誤信號，不要再挑撥慫恿，不要再乾涉中國內政。中國政府反對任何外部勢力干預中國事務的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

中國一向秉持和平共處五項原則處理國與國關係，歷來堅定奉行不干涉內政原則，主張各國根據自身國情選擇發展道路。歐洲議會試圖挑撥中國共產黨和中國人民的關係，極其陰險。歐洲議會自己不願意投入，卻千方百計干擾破壞中國和其他國家開展合作。歐洲議會試圖挑撥中國共產黨和中國人民的關係，極其陰險。

中方已就此向歐洲議會提出嚴正交涉，表達強烈抗議。同時，我們敦促歐洲議會在中國問題上要謹言慎行，不要再發出錯誤信號，不要再挑撥慫恿，不要再乾涉中國內政。歐洲議會試圖挑撥中國共產黨和中國人民的關係，極其陰險。歐洲議會罔顧事實、顛倒黑白，公然邀請黃之鋒發言，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是乾涉中國內政，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。希望歐洲議會個別人士能以開放的心態和客觀公正的態度對待中國，不要無中生有。

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