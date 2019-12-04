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果真兄弟！哥哥開失竊休旅車被捕 弟弟偷休旅車去保釋也落網

美國堪薩斯州傑克遜郡一名男子因駕照吊銷期間開車、駕駛失竊休旅車被捕，他的弟弟基思見狀便偷了另外一輛休旅車，準備前去監獄保釋哥哥，但也半路落網。傑克遜郡警察示意圖。（圖擷自Jackson County Sheriff's Office Kansas臉書）

美國堪薩斯州傑克遜郡一名男子因駕照吊銷期間開車、駕駛失竊休旅車被捕，他的弟弟基思見狀便偷了另外一輛休旅車，準備前去監獄保釋哥哥，但也半路落網。傑克遜郡警察示意圖。（圖擷自Jackson County Sheriff's Office Kansas臉書）

2019-12-04 17:26:13

〔即時新聞／綜合報導〕果真是兄弟！美國堪薩斯州36歲男子艾瑞克（Eric Dean McCracken）因在駕照吊銷期間開車、還駕駛失竊休旅車而被捕，他32歲的弟弟基思（Keith Ray McCracken）見狀便偷了另外一輛休旅車，準備開到監獄將哥哥保出來，沒想到路上就被警察逮捕了。

《福斯新聞》報導，堪薩斯州傑克遜郡警長辦公室（Jackson County Sheriff's Office）透露，哥哥艾瑞克駕駛一輛雪弗蘭Trailblazer時被攔下，結果就被查出無照駕駛，接著警方又驚覺這輛車早就失竊了。

過了幾個小時左右，弟弟基思偷偷將一台他人的雪弗蘭SUV竊走，卻被警方用車輛上的GPS鎖定行蹤而半路被逮。警長辦公室表示，弟弟當時很明顯就是要開著偷來的車輛去監獄幫哥哥保釋。

無論如何，經過一番周折後，兄弟倆還是可以在傑克遜郡監獄相聚，只是這次兩個人都被關在裡面。

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