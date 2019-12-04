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牢記習主席的話 中聯辦主任：希望香港年輕人學習憲法和基本法

在國家憲法日座談會上，中聯辦主任王志民表示，希望香港年輕人牢記習近平的話，認真學習憲法和基本法。（法新社）

在國家憲法日座談會上，中聯辦主任王志民表示，希望香港年輕人牢記習近平的話，認真學習憲法和基本法。（法新社）

2019-12-04 15:02:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉後，中國官員的言行皆備受關注。中聯辦主任王志民、香港特首林鄭月娥今日（4日）一同出席「國家憲法日」座談會，王志民在會上表示，香港不存在脫離憲法的法制，並希望年輕人牢記國家主席習近平的話，認真學習憲法和基本法。

綜合港媒報導，由官方色彩濃厚的勵進教育中心主辦的「國家憲法日」座談會，王志民與林鄭月娥等中港官員皆有出席。王志民在致詞中提到，要堅定維護憲法，香港特區不存在脫離憲法的法制，一旦憲政秩序受破壞，社會要付出代價。

王志民也說，今日有很多青年朋友參與，真切感受香港新一代的「正能量」，並期勉大家牢記習近平的話，認真學習憲法和基本法，深刻了解香港在國家的定位和作用，與祖國人民共擔民族復興大業，共享祖國富強的榮光。

林鄭月娥致詞時則稱，香港政府應該按照一國兩制的要求，完善特區與《憲法》及《基本法》實施相關制度及機制。

昨日在澳門《基本法》實施20週年座談會上，習近平心腹、中國人大委員長栗戰書強調，澳門一國兩制的成功實踐，正是澳門人堅持「愛國愛澳」的價值觀，並脫稿發言要香港也要好好地領會中央精神。

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