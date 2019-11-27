北京在深圳設點 直接傳令港府

一群示威者在購物商場快閃抗議，聲援理大抗爭者。 （歐新社）

2019-11-27 05:30:00

香港區議會選舉建制派大敗 傳中聯辦主任將遭撤換

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」抗爭自六月持續至今，港人透過二十四日的區議會選舉，強烈表達對北京與香港親中勢力的不滿。路透二十六日引述消息人士披露，北京當局已在廣東深圳設立一個可直通國家主席習近平的危機處理中心，直接對港府官員下達指令，並有意撤換駐港最高官員—北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民，以利強化因應香港危機，控制情勢。中國外交部駐港公署隨即駁斥前述報導為「不實消息」，並提出嚴正交涉。

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中國外交部駐港公署批不實報導

據報導，前述危機處理中心設於中聯辦在深圳的「紫荊山莊」，是統籌、監督香港情勢的「前進指揮中心」，維安嚴密，讓北京與港府官員可避開香港媒體和街頭的示威者，秘密會面。香港政治評論家盧兆興（Sonny Lo）說，「香港情勢已愈來愈讓北京不安」，選擇深圳而非香港，做為處理香港這波危機的「並行總部」，理由是他們需要一個安全的隱密場所。

韓正令林鄭繞過中聯辦 直接報告

中國國務院副總理韓正、港澳事務辦公室主任張曉明等主管港澳事務的最高層官員，多次在此召見港府官員和政商界親北京要角，並下達指示、謀劃解決之道，習近平每日聽取書面彙報。外交消息人士說，在深圳成立可直通習近平的危機中心，顯示香港情勢的嚴重性和棘手程度。北京當局在二○一四年香港「佔領中環」運動期間，也曾利用該處監控情勢發展。

消息人士說，六月九日百萬港人走上街頭展現強大民意後不久，韓正便以紫荊山莊為據點，更密切地與港府領導階層接觸，授權特首林鄭月娥繞過中聯辦，直接向他報告。六月十二日抗爭者包圍立法會次日，韓正召見林鄭，與公安部、網路安全和情報部門官員等一起開會，林鄭提議暫緩修法，獲韓正同意，隨即於六月十五日宣布。在此過程中，中聯辦完全不知情，「直到接近做成決策才獲知」。

中聯辦已因處理「反送中」危機誤判情勢，遭到嚴厲批評，這次區選結果使其面臨更大壓力。北京有意撤換王志民，顯示對中聯辦的不滿。一名中國官員透露，「中聯辦與有錢人、在港中國大陸菁英往來，與民眾脫節。這有必要改。」

習近平面臨領導階層內部壓力

對習近平而言，除香港泛民主派在區選中狂勝，另有中共間諜王立強向澳洲披露中國滲透香港、台灣和澳洲內幕，以及再有中國監禁新疆維吾爾族的文件曝光，可謂壞消息接二連三。外界揣測，此刻習近平勢必再度面臨領導階層內部壓力。曾在中國任教九年的越南傅爾布萊特大學（Fulbright University Vietnam）教授包定（ Christopher Balding）研判，中國政府對於如何因應，顯然有某種程度的內訌。新疆文件外洩和王立強投誠，都反映中共內部有人對領導階層不滿；在香港反抗北京民氣高漲的此刻，區選結果帶來的問題，更讓北京頭痛。

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