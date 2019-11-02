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中聯辦見中共高官有交易？ 王丹：韓當選台灣會看到效果
2019-11-02 23:50:49
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今年3月與香港中聯辦主任王志民會面，引發各界議論，當時陸委會希望高市府能對外說明會面情形，以釋疑慮；但韓回嗆「酸言酸語、非常無聊」。對此，中國民運人士王丹表示，中共高官答應跟台灣敏感政治人物見面，確定會得到什麼才肯做安排，「萬一韓國瑜當選，我們就會看到效果」。
王丹今天在臉書表示，從「不統不獨不武」，到現在推出「統一應當是開放選項」，再聯繫到在陳同佳一案上的突兀表演，前總統馬英九當初與中國領導人習近平會面的效果，已經逐漸顯露出來了。
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「中共高官答應跟台灣敏感政治人物見面，一定是要得到什麼，並確定會得到什麼，才肯做安排的。不可能見面就是聊天氣打哈哈。」王丹說，同理，韓國瑜一上任，就急急忙忙去香港見中聯辦的中共官員，當然也不會只是去打哈哈聊天氣的。「他們談了什麼，萬一韓國瑜當選，我們就會看到效果」。
但王丹也強調，這個效果，台灣還是不要看到比較好。