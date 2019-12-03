拒警暴！英上議員聯署致信女王 摘除香港警察協會皇家頭銜

香港警察濫用暴力事件頻傳，英國多名上議院議員及政治人物連署致信女王，要求摘除「皇家香港警察協會」的皇家頭銜及皇冠徽章。（美聯社）

2019-12-03 16:49:43

〔即時新聞／綜合報導〕在反送中期間，香港警察濫用暴力頻傳，不僅徹底激怒香港人，也引起全球關注。英國多名上議院議員及政治人物連署致信女王，鑑於港警種種暴行，要求摘除「皇家香港警察協會」的皇家頭銜及皇冠徽章。

根據《立場新聞》報導，在海外積極聲援反送中的團體「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」，11月底在推特上傳一封信件，由多名上議院議員連署致信給女王，要求摘除其中的「皇家」之名及皇冠徽章。

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信件指出，香港特區政府及警隊要為法治不彰負責，他們將自己置於法律之上，無差別濫用暴力、使用不合理的武力鎮壓反對者、欺壓老弱婦孺，甚至傳出死人及強姦女性的指控。皇家香港警察協會允許現任警員加入，也曾公開「撐警」，目前的情況，該協會不適合繼續使用皇家稱號。

報導指出，根據皇家香港警察協會官網資料，該協會於1938年成立，成員包括現任及退休警員，成員遍布香港、加拿大、澳洲、英國等地。

We write formally to the @RoyalFamily to request that the right to use the name “Royal” and crown emblem is withdrawn from the Royal Hong Kong Police Association. @BorisJohnson @DominicRaab @Jacob_Rees_Mogg

#StandwithHK #RevokeRoyalHK #HKSOS pic.twitter.com/JNClfgX7Cn — Fight For Freedom. Stand With Hong Kong. （@Stand_with_HK） 2019年11月27日

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