拒警暴！英上議員聯署致信女王 摘除香港警察協會皇家頭銜

〔即時新聞/綜合報導〕在反送中期間,香港警察濫用暴力頻傳,不僅徹底激怒香港人,也引起全球關注。英國多名上議院議員及政治人物連署致信女王,鑑於港警種種暴行,要求摘除「皇家香港警察協會」的皇家頭銜及皇冠徽章。

根據《立場新聞》報導,在海外積極聲援反送中的團體「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」,11月底在推特上傳一封信件,由多名上議院議員連署致信給女王,要求摘除其中的「皇家」之名及皇冠徽章。

信件指出,香港特區政府及警隊要為法治不彰負責,他們將自己置於法律之上,無差別濫用暴力、使用不合理的武力鎮壓反對者、欺壓老弱婦孺,甚至傳出死人及強姦女性的指控。皇家香港警察協會允許現任警員加入,也曾公開「撐警」,目前的情況,該協會不適合繼續使用皇家稱號。

報導指出,根據皇家香港警察協會官網資料,該協會於1938年成立,成員包括現任及退休警員,成員遍布香港、加拿大、澳洲、英國等地。

