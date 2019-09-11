敏感科技出口至香港 美參議員促商務部檢討

〔即時新聞／綜合報導〕就警察裝備以及敏感科技出口至香港問題，美國國會及行政部門中國問題委員會主席、共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）與多位跨黨派參議員聯署去信給美國副總統彭斯以及商務部長羅斯，要求政府重新檢討出口至香港的制度，並要求10月1日前作出回覆。
根據魯比歐在其推特上公開的聯署信，信中指，中國不惜透過合法或非法途徑，取得，諸如人工智能、大規模監控設施及機器人等先進科技，除了用來發展國內工業、提升軍事能力，還侵犯其國民的基本自由。
該封連署信表示，「我們對中國利用香港特殊地位的憂慮日益增加，因為《中英聯合聲明》賦予香港的自治權近年已遭嚴重侵蝕」。信中又指如果《逃犯條例》通過，將會令美國公民的利益，以及中美執法合作受到影響。「我們相信，美國採取恰當的行動十分重要，以求中方不要濫用香港的特殊地位，去盜取或取得美國重要和敏感的科技，用以打壓中國人、香港人或其他人的權利」。
連署信表示，目前美國對香港的出口制度，可能使美國把警察裝備出口製香港，然後被用以打壓合法表達意見的市民。信中還提及，英國最近已暫停出口這類武器至香港，並呼籲美國政府應採取類似措施，信中還要求美國當局在10月1日前做出回覆。
Today, Sen Marco Rubio joined his colleagues in sending a letter to @SecPompeo & @SecretaryRoss requesting an assessment of the adequacy of U.S. export controls with respect to #HongKong. https://t.co/H45b24xiWj pic.twitter.com/1MtmTc8v44— Senator Rubio Press （@SenRubioPress） September 10, 2019
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美國共和黨參議員魯比歐與多位跨黨派參議員聯署去信給美國副總統彭斯以及商務部長羅斯，要求政府重新檢討出口至香港的制度。（圖擷取自推特＿@SenRubioPress）
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信中要求美國當局在10月1日前做出回覆。（圖擷取自推特＿@SenRubioPress）