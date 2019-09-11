敏感科技出口至香港 美參議員促商務部檢討

2019-09-11 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕就警察裝備以及敏感科技出口至香港問題，美國國會及行政部門中國問題委員會主席、共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）與多位跨黨派參議員聯署去信給美國副總統彭斯以及商務部長羅斯，要求政府重新檢討出口至香港的制度，並要求10月1日前作出回覆。

根據魯比歐在其推特上公開的聯署信，信中指，中國不惜透過合法或非法途徑，取得，諸如人工智能、大規模監控設施及機器人等先進科技，除了用來發展國內工業、提升軍事能力，還侵犯其國民的基本自由。

該封連署信表示，「我們對中國利用香港特殊地位的憂慮日益增加，因為《中英聯合聲明》賦予香港的自治權近年已遭嚴重侵蝕」。信中又指如果《逃犯條例》通過，將會令美國公民的利益，以及中美執法合作受到影響。「我們相信，美國採取恰當的行動十分重要，以求中方不要濫用香港的特殊地位，去盜取或取得美國重要和敏感的科技，用以打壓中國人、香港人或其他人的權利」。

連署信表示，目前美國對香港的出口制度，可能使美國把警察裝備出口製香港，然後被用以打壓合法表達意見的市民。信中還提及，英國最近已暫停出口這類武器至香港，並呼籲美國政府應採取類似措施，信中還要求美國當局在10月1日前做出回覆。

Today, Sen Marco Rubio joined his colleagues in sending a letter to @SecPompeo & @SecretaryRoss requesting an assessment of the adequacy of U.S. export controls with respect to #HongKong. https://t.co/H45b24xiWj pic.twitter.com/1MtmTc8v44 — Senator Rubio Press （@SenRubioPress） September 10, 2019

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