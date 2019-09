敏感科技出口至香港 美參議員促商務部檢討

2019-09-11 21:52

〔即時新聞/綜合報導〕就警察裝備以及敏感科技出口至香港問題,美國國會及行政部門中國問題委員會主席、共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)與多位跨黨派參議員聯署去信給美國副總統彭斯以及商務部長羅斯,要求政府重新檢討出口至香港的制度,並要求10月1日前作出回覆。

根據魯比歐在其推特上公開的聯署信,信中指,中國不惜透過合法或非法途徑,取得,諸如人工智能、大規模監控設施及機器人等先進科技,除了用來發展國內工業、提升軍事能力,還侵犯其國民的基本自由。

該封連署信表示,「我們對中國利用香港特殊地位的憂慮日益增加,因為《中英聯合聲明》賦予香港的自治權近年已遭嚴重侵蝕」。信中又指如果《逃犯條例》通過,將會令美國公民的利益,以及中美執法合作受到影響。「我們相信,美國採取恰當的行動十分重要,以求中方不要濫用香港的特殊地位,去盜取或取得美國重要和敏感的科技,用以打壓中國人、香港人或其他人的權利」。

連署信表示,目前美國對香港的出口制度,可能使美國把警察裝備出口製香港,然後被用以打壓合法表達意見的市民。信中還提及,英國最近已暫停出口這類武器至香港,並呼籲美國政府應採取類似措施,信中還要求美國當局在10月1日前做出回覆。

