香港人反抗》訴訟費以「億」計算 港大律師：政府造成「司法災難」

針對港警逮捕大量「反送中」示威者，造成香港「司法災難」，大律師吳靄儀批評這是因政府「濫捕濫控」而一手造成，呼籲所有社會人士持續關注追究，並救濟被捕示威者。（圖取自臉書 公民黨Civic Party）

2019-12-02 23:56:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動至11月30日止，港警已拘捕達5890人，當中逾800人已遭起訴，其中被控「暴動罪」者超過500名，如此大規模的拘捕和檢控令法律費用須以「億」計算，香港大律師吳靄儀投書媒體分析，這種重罪的審判需要一絲不苟、公平判決，但政府完全沒有如何解決的答案，批評這場「司法災難」是因政府「濫捕濫控」一手造成，呼籲所有社會人士持續關注追究，救濟被捕示威者。

據《立場新聞》刊文，香港泛民主派大律師吳靄儀投書表示，截至上（11）月30日，港警已拘捕逾5890名「反送中」運動人士，其中逾800人已遭起訴，被控「暴動罪」者有500人，如此大規模的拘捕和檢控至今仍未消停。

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吳靄儀表示，「暴動罪」這麼嚴重的罪名，涉及最高10年監禁，每一宗案件都必須一絲不苟、公平處理，然而這麼大批被告需要經過司法程序，必須動用的人力、時間、資源都無法估計，「司法災難」早已隱隱形成，而政府卻完全沒有解決問題的答案和方案，完全沒有「遲來的正義，不是正義」（Justice delay is justice denied）的概念。

吳靄儀也指出，這場「司法災難」源於政府的「濫捕濫控」，並點名香港律政司司長鄭若驊必須負起極大責任，因為他們並沒有履行審視起訴證據的基本責任，任由執法當局濫捕。香港法治已陷入危機，鄭若驊身為港府的首席法律顧問，卻藉故久留英國，為仲裁服務兜生意。

吳靄儀也不忘提醒大眾，這5千多名被捕的示威人士，即使只有一小部分被控，區域法院及高等法院的審訊及上訊，所需法律費用已是以「億」來計，縱使「612人道支援基金」的8000萬港幣（台幣約3.1億元）儲備，再加上假設有同額的「星火同盟」基金，也未必應付得來。

綜觀「612基金」截至10月31日的財務報表，雖然顯示法律費用只佔約150萬，但吳靄儀也指出，這是因為法律費用一般都會延遲，光11月理大一役後，受助人就增加超過200人，律師費也超過100萬元，未來相關法律費用可能快速上升。

吳靄儀以2016年旺角衝突事件（魚蛋革命）為例，共2案15名被告，分別審了60和90日，換算每名被告的法案費用不少於180萬，因此500人的法律費用說是「以億計」並無誇大，是任何民間基金都無法承擔的。

有鑑於此，香港民間近期再度發起法律之園運動，希望籌措更龐大且來源更穩定的資助，吳靄儀也認為這值得各界商量。這樣的「司法災難」雖是政府一手造成，但吳靄儀也呼籲各界社會人士，特別是法律界，必須持續關注、追究，也希望民間集結一切力量，來救濟被捕示威者的燃眉之急。

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